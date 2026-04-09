Koulibaly envia uma mensagem inflamada aos torcedores do Al-Hilal antes da fase decisiva

O senegalês Kalidou Koulibaly, zagueiro do Al-Hilal saudita, fez declarações animadoras sobre a capacidade de sua equipe de continuar na disputa pelo título da Liga Saudita até o final da temporada, reforçando a determinação do “Al-Hilal” em dar o seu melhor para conquistar o título e afirmar sua superioridade na competição nacional, apesar das pressões das últimas rodadas e da disputa acirrada com o Al-Nassr pela liderança.

O Al-Hilal conquistou uma grande vitória sobre o Al-Khulood, ontem, quarta-feira, por 6 a 0, na 29ª rodada do Campeonato Profissional da Liga Roshen.

Em declarações à imprensa, Koulibaly afirmou: “No vestiário, acreditamos na capacidade do Al-Hilal de conquistar o título da Liga Roshen no final das contas, apesar de estarmos atrás do Al-Nassr na tabela de classificação”.

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E continuou: “Temos seis partidas pela frente que são como finais; precisamos vencer todas elas e só então olhar para a tabela de classificação no final”.

Koulibaly confirmou que a ambição do Al-Hilal não se limita apenas ao título do campeonato, mas também à conquista da tríplice coroa nesta temporada, explicando: “Temos um desafio difícil pela frente na Ásia e precisamos nos preparar para ele”.

E concluiu: “Queremos contar com o apoio da torcida nas próximas partidas, pois o objetivo é fazê-los felizes e seguir em frente rumo ao topo”.

O “Líder da Ásia” chegou a 68 pontos na segunda posição da classificação da Liga Roshen, atrás do líder Al-Nassr por dois pontos (70), antes de o “Al-Hilal” disputar sua partida contra o Al-Akhdoud, no próximo sábado.