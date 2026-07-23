A equipa do Al-Hilal saudita recebeu um forte reforço durante o período de preparação para a nova temporada, perante a feroz concorrência que a espera em todas as competições.

O Zaeem ambiciona conquistar todos os títulos possíveis, após uma temporada desiludente em que venceu apenas a Taça dos Guardiães dos Dois Santos Lugares, apesar da constelação de estrelas que possui.

Leia também: Para escrever a história: Harry Kane dá um choque no Al-Hilal saudita

Os treinos do Al-Hilal saudita, realizados esta quinta-feira, marcaram o regresso de Kalidou Koulibaly à participação de forma normal, depois de ter passado os exames médicos à zona da sua lesão na coxa.

Com este regresso, Koulibaly desfez todos os rumores que apontavam para o sofrimento do jogador com uma lesão crónica, num contexto de exigências dos adeptos quanto à dispensa do jogador senegalês.

O defesa senegalês está ligado ao Al-Hilal por um contrato que se estende até ao final da próxima temporada, mas há relatos que apontam que o jogador estará apenas na lista para a competição asiática.



