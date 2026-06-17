Koulibaly critica as decisões de Trump: por que os africanos não podem trazer seus torcedores para a Copa do Mundo?

O capitão da seleção senegalesa, Kalidou Koulibaly, criticou as restrições impostas à viagem de alguns torcedores aos Estados Unidos durante a Copa do Mundo de 2026, considerando-as discriminatórias em relação aos países africanos.

Koulibaly, ex-zagueiro do Chelsea e atual jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, disse em declarações exclusivas ao jornal “The Athletic” após a derrota do Senegal para a França (3 a 1), na partida de estreia das duas seleções: “A Federação (senegalesa) fez tudo o que era necessário para que pudéssemos levar nossos pais ou familiares próximos conosco, mas é verdade que alguns torcedores não conseguiram viajar para os Estados Unidos.”

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Koulibaly acrescentou: “Acho que toda seleção pode ter sua torcida, então não entendo por que os africanos não podem ter a deles!”.

E continuou: “Não quero falar de política, nem nada do tipo. Só quero falar de futebol, curtir o futebol, e acho que o futebol é para todos... Só quero dizer isso, e espero que a situação melhore, mas o mais importante para mim é que temos que jogar pelo nosso povo”.

Essa declaração surge no contexto de uma decisão do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que impõe restrições parciais às viagens de cidadãos do Senegal (assim como da Costa do Marfim, do Irã e do Haiti) para os Estados Unidos, incluindo a categoria de vistos de turismo necessários para assistir aos jogos da Copa do Mundo, com exceção apenas dos jogadores, da comissão técnica e de seus parentes diretos.

Apesar disso, a seleção senegalesa recebeu apoio de membros da comunidade senegalesa que reside nos Estados Unidos, especialmente em Nova York.