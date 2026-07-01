Kalidou Koulibaly, capitão da seleção do Senegal, confirmou estar totalmente pronto para disputar o aguardado confronto contra a Bélgica, hoje, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, ressaltando que está à disposição da comissão técnica liderada por Pape Thiaw.

O zagueiro do Al-Hilal, da Arábia Saudita, evitou falar sobre suas chances de ser titular, afirmando que a decisão final cabe ao técnico.

“Essa decisão cabe ao técnico, mas o mais importante para mim é que estou pronto e à disposição do grupo e da seleção”, disse Koulibaly em declarações divulgadas pelo site senenews, do Senegal.

O capitão dos “Leões da Teranga” explicou que se esforçou muito nos últimos tempos para se recuperar dos problemas físicos que enfrentou, a fim de estar presente na Copa do Mundo, agradecendo às equipes médica e técnica da seleção, bem como ao clube Al-Hilal.

Ele acrescentou: “Trabalhei muito para estar pronto para este torneio. Agradeço às equipes médica e técnica por terem confiado em mim, assim como à equipe do Al-Hilal, que me ajudou muito. Hoje estou aqui para servir ao meu país e estou muito feliz por representar o Senegal na Copa do Mundo”.

A decisão final sobre o retorno de Koulibaly à escalação titular fica a cargo do técnico Babi Thiaw, depois que o capitão ficou no banco de reservas na última partida contra o Iraque, que terminou com a vitória do Senegal por 5 a 0 e na qual a equipe apresentou seu melhor desempenho defensivo desde o início do torneio.

Koulibaly encerrou suas declarações com uma mensagem de confiança antes do confronto contra a Bélgica, afirmando que a seleção senegalesa não sente nenhuma pressão.

Ele disse: “Estou pronto, e o técnico vai escolher a escalação sem qualquer pressão. Os jogadores que começarem a partida darão tudo de si para vencer. Não acho que precisemos provar nada para ninguém, todos viram que conquistamos a Copa Africana das Nações dentro de campo; hoje, os adversários falam mais sobre nós, e talvez o adversário tenha começado a sentir um pouco de medo do Senegal, mas, no fim das contas, continua sendo futebol, e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para fazer uma grande partida”.

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