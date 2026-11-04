O Borussia Dortmund conquistou uma vitória importante na 4ª rodada da Liga dos Campeões. Jogando em casa, o time da Vestfália venceu o Real Betis, de Sevilha, por 2 a 1 (0 a 0) e agora soma nove pontos na fase de liga. Fabio Silva abriu o placar para o Borussia (49), antes de Aitor Ruibal (67), que saiu do banco, empatar para os espanhóis. Pouco depois, Konstantinos Karetsas, que entrou no lugar de Serhou Guirassy, com problemas físicos, definiu o resultado (72). As notas e avaliações individuais dos jogadores do BVB.

BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Betis: Gregor Kobel

O suíço praticamente não teve trabalho no primeiro tempo. Precisou intervir de verdade aos 66 minutos, contra Ortiz, quando saiu rapidamente do gol e fez uma ótima defesa. No empate por 1 a 1, pouco depois, não teve o que fazer. Nota: 3.

BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Betis: Waldemar Anton

Na ausência de Joane Gadou, Anton atuou pela direita na linha de três zagueiros. A mudança não afetou em nada sua boa fase. O jogador da seleção afastou muitas bolas e foi difícil de superar. Com a bola, porém, cometeu um ou outro pequeno erro, como no lance anterior ao empate por 1 a 1: perdeu a posse, deixou o Borussia em desvantagem numérica na defesa e o adversário marcou. Antes disso, Anton havia participado da jogada do 1 a 0 ao abrir para Ryerson pela direita, nas proximidades da área, dando início ao lance do gol. Nota: 2,5.

BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Betis: Nico Schlotterbeck

Um passe diagonal de Schlotterbeck tornou possível a primeira oportunidade do Dortmund, com Guirassy (3). O mesmo aconteceu aos 21 minutos, antes da grande chance de Svensson. Deu dez bons passes que romperam linhas no primeiro tempo e não perdeu nenhum dos cinco duelos que disputou ao longo da partida. Boa atuação. Nota: 2,5.

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BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Betis: Ramy Bensebaini

Atuação correta do argelino tanto na defesa quanto no ataque. Sem grandes erros, nem grandes lances de destaque. Nota: 3,5.

BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Betis: Julian Ryerson

O norueguês voltou ao time titular e apareceu em algumas jogadas, sobretudo no ataque. Aos 3 minutos, Guirassy não conseguiu finalizar na direção do gol após um bom cruzamento rasteiro seu. Dezoito minutos depois, preparou da mesma forma uma grande chance para Svensson. Também participou do 1 a 0: seu passe rasteiro encontrou Bellingham livre. O meio-campista parou em uma ótima defesa do goleiro Valles, antes de Silva aproveitar o rebote para abrir o placar. Aos 70, um cruzamento preciso de Ryerson gerou uma grande chance de cabeça para Bellingham. Também somou sete boas recuperações de bola. Nota: 2.

BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Betis: Joey Veerman

Em pouco tempo, o holandês se tornou talvez a peça mais importante da construção de jogadas do BVB, que antes costumava ser tão lenta e pouco criativa. Veerman voltou a mostrar muita segurança com a bola, resistiu à pressão adversária e tomou decisões extremamente inteligentes e ponderadas nos passes, com exceção de dois erros bastante graves. Por isso, foi muito procurado pelos companheiros e teve o maior número de ações com a bola. Também foi bem sem a posse, com muitas recuperações. Nota: 2,5.

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BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Betis: Felix Nmecha

Em má fase há algum tempo, Nmecha fez uma de suas melhores partidas na temporada. Venceu todos os sete duelos que disputou. Em algumas ocasiões, acelerou bem no ataque e impulsionou as jogadas ofensivas. Sua finalização de 20 metros passou à direita do gol (15). Nota: 3.

BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Betis: Daniel Svensson

O sueco apareceu com frequência em posições promissoras para cruzar pela esquerda, mas suas tentativas muitas vezes foram bloqueadas. Aos 21 minutos, Svensson teve a melhor chance do BVB até então. O cruzamento de Ryerson era difícil de aproveitar, mas ele deveria ter conseguido marcar daquela curta distância. Depois do intervalo, apareceu menos, mas seguiu sólido. Nota: 3.

BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Betis: Jobe Bellingham

Bellingham voltou a jogar atrás dos atacantes, mas desta vez não teve o mesmo domínio com a bola que mostrou no jogo contra o Bayern, no fim de semana passado. Assim como vários companheiros, cometeu alguns erros técnicos. Aos 14 minutos, teve muita sorte: errou completamente um passe de trivela para trás, na direção de Anton, o Betis contra-atacou e marcou, mas o gol foi anulado por impedimento. Por outro lado, Bellingham teve participação decisiva no 1 a 0: Valles defendeu sua finalização, e Silva empurrou a bola para o gol. Aos 70, cabeceou de perto, mas o goleiro do Betis fez outra ótima defesa. Com muito empenho, foi crescendo ao longo da partida. Nota: 2,5.

BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Betis: Fabio Silva

O português voltou a receber uma chance como titular e, após a lesão de Guirassy, precisou atuar como único atacante. Silva se movimentou bastante, trocou de posição e frequentemente se apresentou para receber passes. No lance do 1 a 0, estava onde um atacante precisa estar e aproveitou o rebote para marcar com o gol vazio. Também teve participação decisiva no 2 a 1: recuou para buscar a bola, avançou com ela e deixou Karetsas em condições de marcar. Nota: 2.

BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Betis: Serhou Guirassy

O atacante não conseguiu tocar bem na bola após um cruzamento de Ryerson logo no início; poderia ter aproveitado melhor a chance (3). Pouco depois da meia hora de jogo, caiu no gramado e levou a mão à coxa. Não conseguiu continuar. Nota: 3,5.

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BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Betis: jogadores que entraram

Konstantinos Karetsas (a partir dos 34 minutos): Entrou no lugar de Guirassy, com problemas físicos, e se posicionou pelo lado direito do ataque. Em várias jogadas, o grego deu mostras de como sua qualidade técnica e criatividade são importantes para o BVB e ainda podem ser. Foi importante ter continuado a jogada imediatamente antes do 1 a 0, embora tenha reclamado de uma falta sofrida. Pouco depois, finalizou e parou no goleiro Valles. No 2 a 1 de Karetsas, o goleiro nada pôde fazer: o grego surpreendeu com um ótimo primeiro toque e finalizou de esquerda, com a visão do gol encoberta. Nota: 2.

Maximilian Beier (a partir dos 74 minutos): Entrou no lugar de Ryerson. Ajudou na defesa com muitas corridas para pressionar sem a bola. Não apareceu em jogadas ofensivas. Sem nota.

Carney Chukwuemeka (a partir dos 75 minutos): Entrou no lugar de Nmecha. Sem nota.

Joane Gadou (a partir dos 75 minutos): Entrou no lugar de Bensebaini. Gadou teve bastante trabalho logo de início e, em geral, se saiu bem. Sem nota.

Ethan Nwaneri (a partir dos 90+1 minutos): Substituiu Silva e ajudou a garantir a vitória até o apito final. Sem nota.