Kompany, técnico do Bayern, fica furioso com um de seus jogadores e expressa publicamente sua frustração

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Vincent Kompany não está nada satisfeito com Michael Olise. O francês recebeu um cartão vermelho na noite de terça-feira, no duelo da Liga dos Campeões contra o Viking FK (3 a 3), para grande irritação do técnico, como ficou claro na entrevista coletiva após a partida.

O Bayern de Munique se viu perdendo por surpreendentes 2 a 0 logo no início do jogo. No segundo tempo, porém, os alemães viraram o placar e passaram à frente por 3 a 2.

Foi com esse placar que Olise se complicou. O atacante francês perdeu a bola e, em seguida, cometeu uma falta, pela qual recebeu cartão amarelo.

Depois, o ponta-direita do Bayern de Munique pegou a bola e a jogou de perto no rosto do capitão do Viking. Ele recebeu imediatamente outro cartão amarelo e teve de deixar o campo.

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Na reta final da partida, o Bayern acabou sofrendo o empate. Herman Haugen levou a melhor sobre Alphonso Davies pelo alto e cabeceou de perto para o fundo das redes, fazendo o 3 a 3.

Após o jogo, Kompany se mostrou muito insatisfeito com a expulsão de Olise. "Foi uma atitude realmente inacreditavelmente burra da parte dele. Mas ele mesmo sabe disso", começou o ex-zagueiro, que passou, entre outros clubes, pelo Manchester City.

"Não podemos aceitar que um jogador nosso seja expulso dessa maneira. Foi uma atitude totalmente desnecessária da parte dele", concluiu o técnico belga, irritado.

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Por causa do cartão vermelho, Olise não poderá atuar na próxima partida do Bayern de Munique pela Liga dos Campeões. A ausência é ainda mais amarga porque o clube receberá em casa o Arsenal, campeão inglês.