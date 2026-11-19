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Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique, confirmou que Jamal Musiala está perto de voltar a ser relacionado para a partida contra o Colônia, marcada para esta sexta-feira, pela Bundesliga, depois de ficar várias semanas afastado por causa de uma lesão com ruptura muscular.

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O treinador belga demonstrou confiança na capacidade de Musiala de recuperar sua melhor forma , apesar da série de contratempos sofridos nas últimas temporadas, e elogiou a mentalidade mostrada pelo jogador durante o período de recuperação da lesão.

Kompany declarou nesta quinta-feira, segundo o site "Sky Sports": "A forma como o Jamal está lutando, e o que ele está apresentando agora, me faz desejar que vocês o vejam mais nos próximos meses e que ele consiga mostrar isso dentro de campo. Esses são os momentos que podem nos dar energia ao longo de toda a temporada. Ele mostra uma mentalidade excepcional e uma enorme vontade, mas precisa provar sua presença dentro de campo".

E acrescentou: "Como treinador, fico muito feliz, porque o mais importante para mim é que ele possa voltar a deixar sua marca dentro de campo. É provável que ele esteja entre os relacionados amanhã".

O técnico do Bayern de Munique também falou sobre seu papel em ajudar os jogadores a superar momentos difíceis, destacando que há exemplos de atletas que conseguiram recuperar o brilho, e citou o inglês Harry Kane, que recentemente conquistou a Bola de Ouro.

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"Meu papel é fazer tudo o que posso para garantir que todos consigam dar o melhor de si pelo Bayern de Munique. Há exemplos de que isso funciona: o Harry Kane acaba de ganhar a Bola de Ouro. Espero que todos voltem aos gramados em breve e que vocês vejam o tamanho da empolgação que o Jamal tem", explicou Kompany.

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E prosseguiu: "Vamos ao estádio para ver jogadores como ele. E quando jogadores desse nível passam por uma fase difícil, podem tirar força dela, tanto no aspecto mental quanto no físico. Quando cheguei ao clube, o Jamal era como o menino de ouro, mas ver a maneira como ele lida agora com toda essa situação é algo especial. Espero que, daqui a seis meses, estejamos diante de uma história completamente diferente".

Musiala se lesionou em setembro passado, antes da partida entre Alemanha e Holanda pela Liga das Nações, e, antes disso, já havia sofrido duas quedas em jogos do Bayern de Munique em agosto , com poucos dias de intervalo entre elas.

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Ainda nas declarações, Kompany trouxe boas notícias sobre o colombiano Luis Díaz, que voltou a participar de parte dos treinos coletivos durante a pausa para a data Fifa, depois de avançar na recuperação de uma lesão com ruptura muscular.

O técnico do Bayern de Munique disse que o quadro de Díaz evolui bem, depois de uma semana positiva de treinos, mas descartou sua participação contra o Colônia, garantindo que o jogador pode voltar a atuar nos próximos sete dias.

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Kompany encerrou suas declarações dizendo: "O Lucho está muito bem e teve uma boa semana. O jogo de amanhã ainda é um pouco cedo para ele, mas conseguiremos colocá-lo de volta em ação nos próximos sete dias".

Vale lembrar que o Bayern de Munique lidera a Bundesliga com 21 pontos, à frente do Borussia Dortmund, segundo colocado, apenas no saldo de gols.