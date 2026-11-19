O treinador belga demonstrou confiança na capacidade de Musiala de recuperar sua melhor forma, apesar da série de contratempos sofridos nas últimas temporadas, e elogiou a mentalidade mostrada pelo jogador durante o período de recuperação da lesão.
Kompany declarou nesta quinta-feira, segundo o site "Sky Sports": "A forma como o Jamal está lutando, e o que ele está apresentando agora, me faz desejar que vocês o vejam mais nos próximos meses e que ele consiga mostrar isso dentro de campo. Esses são os momentos que podem nos dar energia ao longo de toda a temporada. Ele mostra uma mentalidade excepcional e uma enorme vontade, mas precisa provar sua presença dentro de campo".
E acrescentou: "Como treinador, fico muito feliz, porque o mais importante para mim é que ele possa voltar a deixar sua marca dentro de campo. É provável que ele esteja entre os relacionados amanhã".
O técnico do Bayern de Munique também falou sobre seu papel em ajudar os jogadores a superar momentos difíceis, destacando que há exemplos de atletas que conseguiram recuperar o brilho, e citou o inglês Harry Kane, que recentemente conquistou a Bola de Ouro.
"Meu papel é fazer tudo o que posso para garantir que todos consigam dar o melhor de si pelo Bayern de Munique. Há exemplos de que isso funciona: o Harry Kane acaba de ganhar a Bola de Ouro. Espero que todos voltem aos gramados em breve e que vocês vejam o tamanho da empolgação que o Jamal tem", explicou Kompany.
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E prosseguiu: "Vamos ao estádio para ver jogadores como ele. E quando jogadores desse nível passam por uma fase difícil, podem tirar força dela, tanto no aspecto mental quanto no físico. Quando cheguei ao clube, o Jamal era como o menino de ouro, mas ver a maneira como ele lida agora com toda essa situação é algo especial. Espero que, daqui a seis meses, estejamos diante de uma história completamente diferente".
Musiala se lesionou em setembro passado, antes da partida entre Alemanha e Holanda pela Liga das Nações, e, antes disso, já havia sofrido duas quedas em jogos do Bayern de Munique em agosto, com poucos dias de intervalo entre elas.
Ainda nas declarações, Kompany trouxe boas notícias sobre o colombiano Luis Díaz, que voltou a participar de parte dos treinos coletivos durante a pausa para a data Fifa, depois de avançar na recuperação de uma lesão com ruptura muscular.
O técnico do Bayern de Munique disse que o quadro de Díaz evolui bem, depois de uma semana positiva de treinos, mas descartou sua participação contra o Colônia, garantindo que o jogador pode voltar a atuar nos próximos sete dias.
Kompany encerrou suas declarações dizendo: "O Lucho está muito bem e teve uma boa semana. O jogo de amanhã ainda é um pouco cedo para ele, mas conseguiremos colocá-lo de volta em ação nos próximos sete dias".
Vale lembrar que o Bayern de Munique lidera a Bundesliga com 21 pontos, à frente do Borussia Dortmund, segundo colocado, apenas no saldo de gols.