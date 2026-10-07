Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique, afirmou que Michael Olise se tornou, sem dúvida, um jogador de nível mundial, recusando atribuir a si mesmo o mérito pela evolução do ponta francês.

Kompany disse, em declarações à rede "Sky Sport - Alemanha", respondendo a uma pergunta sobre seu papel na evolução de Olise: "Acredito que um jogador com o talento de Michael Olise sempre terá sucesso. Ele será sempre um dos melhores jogadores. Não se trata apenas do seu talento, mas também da sua mentalidade e da sua atenção aos detalhes".

Leia também

Como o Bayern de Munique ganhou a aposta em Olise e os grandes da Premier League a perderam?

Ex-craque de Portugal: pessoas sem consciência inventaram minhas declarações sobre Cristiano Ronaldo

E prosseguiu: "Ele sempre parece ter a visão de enxergar o que os outros talvez não vejam, e isso vale até nos treinos. Por isso, esse rapaz se tornou um jogador realmente especial no futebol mundial".

O técnico belga acrescentou: "Mas o mais importante para o treinador ao lidar com jogadores como esses, e digo isto não apenas pela minha experiência como treinador, mas também pela minha experiência como companheiro de jogadores desse tipo, é manter a fome. Mesmo quando esses jogadores chegam a um ambiente em que os elogios já não estão presentes o tempo todo".

E continuou: "Aqui (no Bayern de Munique), você recebe elogios pelo que entrega, pela forma como trabalha nos treinos, e pelo que faz e produz na partida. E se isso faltar em alguma partida, abrimos imediatamente a discussão sobre como seguir os próximos passos. Esse é o papel que desempenhamos".

Kompany completou: "Mas não se trata de nós transformarmos um jogador em um jogador de nível mundial. Isso é impossível. Ele (Olise) já tem isso dentro de si".

Olise é um dos candidatos ao prêmio Bola de Ouro 2026, que será entregue em uma cerimônia marcada para Londres no dia 26 de outubro deste ano.



