Kompany diz que não tem pressa para tratar de renovação com o City

Contrato entre atleta e clube expira nesta temporada; ambas as partes ainda não se reuniram para uma conversa

Querido pelos torcedores do Manchester City, Vincent Kompany confessou que ainda não conversou com os diretores do time sobre renovar o vínculo. Porém, em entrevista ao Manchester Evening News o defensor revelou que pretende seguir no clube.



(Foto: Getty Images)

"Sinto-me feliz por ter um bom relacionamento com os líderes e os técnicos. Nós não temos que pressionar em qualquer lugar para tomar uma decisão. O clube não tem pressa em tomar uma decisão, eu sou ambicioso e gostaria de continuar, mas não vamos nos apressar quando se trata de avaliar o futuro ", disse Kompany, que encerra o contrato nesta temporada.