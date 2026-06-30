Koman: A sorte foi o motivo da nossa derrota para o Marrocos... e vou manter minha posição em relação à linha defensiva de cinco jogadores

Ronald Koeman, técnico da Holanda, afirmou que está pronto para tomar as mesmas decisões técnicas novamente, apesar da eliminação de sua seleção nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 para a seleção marroquina nos pênaltis, expressando, ao mesmo tempo, seu pesar pelo azar que atingiu sua equipe.

Koman disse, na coletiva de imprensa após a partida: “Ficou muito claro que os africanos evoluíram taticamente e na maneira como lidam com as partidas; no caso do Marrocos, eles contam com muitos talentos e jogadores jovens nos melhores clubes europeus, e não é por acaso que estejam à frente da Holanda no ranking mundial”.

O técnico da seleção holandesa reclamou da falta de sorte que acompanhou sua equipe, apesar de reconhecer o alto nível do adversário, já que sua equipe sofreu um gol nos minutos finais, e as duas equipes empataram em 1 a 1 na segunda cobrança da série de pênaltis, depois que o goleiro Bart Verberugen defendeu a bola, mas acabou desviando-a com o calcanhar para dentro do gol.

Koman continuou sua fala nesse contexto, dizendo: “Tudo teria mudado se eles tivessem perdido aquele pênalti, mas hoje não era o nosso dia”.

A seleção marroquina dominou o jogo disputado em Monterrey durante a maior parte do tempo; no entanto, a seleção holandesa conseguiu abrir o placar com um gol de Cody Gakpo aos 72 minutos.

O jogador Issa Diop marcou o gol de empate com uma cabeçada nos acréscimos, num momento em que os holandeses já estavam quase se preparando para comemorar a vitória, o que levou à prorrogação e, em seguida, aos pênaltis, que os africanos venceram por 3 a 2.

O técnico da Holanda defendeu sua estratégia tática de jogar com cinco defensores, ressaltando que consultou seus jogadores sobre o assunto e que essa decisão foi uma conclusão tirada após a análise dos treinos.

Koman respondeu aos jornalistas que o criticaram, dizendo: “Vocês viram tudo pela TV, mas eu estava lá e sei o que é melhor para a minha equipe; vocês têm o direito de criticar, mas defendemos melhor do que em outros dias. E, se tivesse a oportunidade, tomaria as mesmas decisões táticas novamente”.

Koman destacou que eles sempre souberam que poderiam enfrentar uma partida difícil nas oitavas de final, afirmando que chegaram bem preparados, embora as coisas não tenham saído como se esperava.

O técnico falou sobre seu futuro com a seleção, afirmando que primeiro apresentará um balanço e, em seguida, analisará se há condições adequadas para continuar no cargo de técnico da seleção.

Koman encerrou suas declarações dizendo: “Preciso pensar primeiro e, depois, tomarei as decisões. É claro que não deixarei de apresentar um balanço da situação”.