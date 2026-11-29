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Era para ser o grande jogo da 13ª rodada da Serie A 2026/2027, mas, da forma como todos esperavam, Como-Juventus durou apenas cinco minutos: foi o tempo necessário para Kolo Muani estragar a noite da Juventus. O francês foi expulso por reagir a uma falta com um golpe de mão aberta no rosto de Valle, deixando Luciano Spalletti e seus companheiros de equipe em enormes dificuldades.

O placar final de 3 a 0 a favor do Como no Sinigaglia foi consequência direta do que fez o francês. Com paciência e confiança no próprio trabalho, Cesc Fabregas reorganizou seu time aos poucos, e o Como aproveitou cada pequeno erro que os adversários inevitavelmente cometeram.

De uma falta conquistada por Da Cunha após uma entrada ingênua de Cambiaso saiu o gol do 1 a 0, marcado por Nico Paz e confirmado pela tecnologia da linha do gol. Depois de duas rebatidas curtas da defesa da Juventus, Douvikas ampliou ao ficar com a bola após um desvio no chute de Ricci. Por fim, da leitura de espaço e tempo dos dois autores dos gols veio o terceiro, novamente de Douvikas, com assistência de Nico Paz e uma bela finalização cruzada de primeira. Pouco importaram as saídas de Milla e Valle por problemas físicos ainda no primeiro tempo: o Como soube dominar o jogo e os espaços, permitindo à Juventus apenas uma chance clara, desperdiçada por Woltemade após um passe em profundidade.

O 3 a 0, portanto, foi justo e impulsiona o Como na tabela, com direito a uma ultrapassagem provisória sobre o Milan, que joga amanhã em Cagliari, e à chegada ao 4º lugar. A Juventus lamenta o resultado e terá, mais uma vez, de refletir sobre o impacto de Kolo Muani no time. Também precisa olhar para a tabela, na qual o Como, e com ele o 4º lugar, está agora oito pontos à frente.

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COMO-JUVENTUS 3 A 0

GOLS: 45+1' Nico Paz (C), 64' Douvikas (C), 80' Douvikas (C)

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GOLS E PRINCIPAIS LANCES



90' O último lance de perigo da partida é de Nico Paz, que arrisca outra vez da entrada da área e volta a exigir uma defesa de Vicario.



83' O Como erra na saída de bola e a entrega a Alajbegovic na intermediária. O bósnio entra na área e bate firme de direita, mas Kempf bloqueia no último instante.



80' GOL: Nico Paz dá um chapéu em Conceicao e passa por ele. Depois, toca de cabeça para Douvikas, que se ajeita em um instante e bate cruzado, de primeira, com a bola quicando, para superar Vicario no canto oposto.



64' GOL: Após uma sequência de disputas na área da Juventus, a defesa afasta mal a bola. Vicario precisa sair de soco para se antecipar a Douvikas, e Ricci fica com a sobra na entrada da área. O ex-Milan bate de primeira, a bola desvia na defesa da Juventus e cai nos pés de Douvikas, que finaliza rasteiro de perto para superar Vicario.



55' CHANCE: Woltemade encontra McKennie com um passe em profundidade perigosíssimo, mas Butez sai no momento certo e se antecipa ao americano.



47' CHANCE: Ricci cobra escanteio pela esquerda, e Ramon, livre no segundo pau, sobe para cabecear, mas não consegue direcionar a bola para o gol de Vicario.



45+1' GOL: Da Cunha passa por cambiaso pelo lado direito e sofre uma falta, cobrada por Nico Paz. O argentino tenta surpreender a defesa da Juventus e consegue. Vicario tira a bola de dentro do gol, mas tarde demais: o dispositivo do árbitro Mariani vibra graças à tecnologia da linha do gol e confirma o 1 a 0.



38' CHANCE: Outra finalização de dentro da área do Como e outra defesa de Vicario, que se estica para a esquerda e impede o gol de Nico Paz. O lance, porém, já estava paralisado por impedimento.



36' DUAS SUBSTITUIÇÕES DE FABREGAS: Milla e Valle apresentam problemas físicos, e Fabregas faz duas mudanças na metade do primeiro tempo. Valle também havia recebido cartão amarelo no lance da expulsão de Kolo Muani. Ricci e Kaiki entram em seus lugares.



34' CHANCE INCRÍVEL: A Juventus constrói uma bela jogada com a bola no chão e encontra uma tabela entre Cambiaso e Woltemade na entrada da área. O atacante nascido em Bremen faz um controle espetacular, de primeira e com a parte externa do pé, e fica cara a cara com Butez, que sai desesperadamente. Woltemade tenta encobri-lo, mas manda a bola pouco acima do gol.



33' CHANCE: O Como volta a construir uma jogada pela direita e deixa Yan Couto em posição de finalizar da entrada da área. O ex-Dortmund bate forte e rasteiro, mas Vicario faz a defesa com segurança.



20' CHANCE: A Juventus parte em um contra-ataque rápido e vertical. McKennie chega à entrada da área, corta para dentro, deixa Valle no chão e toca pelo meio para Koopmeiners, que ajeita para a esquerda e bate. Butez segura a bola no chão.



14' Mais uma defesa de Vicario, desta vez em uma cabeçada de Nico Paz, marcado na pequena área, após uma escorada de Baturina.



5' EXPULSÃO: Com a Juventus saindo em contra-ataque, Valle agarra Kolo Muani para impedir o avanço. O atacante francês reage e se livra da marcação com um golpe de mão aberta no rosto do lateral do Como. Mariani não vê o lance, mas o assistente chama a atenção do árbitro, que mostra o cartão vermelho ao francês e o amarelo ao espanhol.



4' CHANCE: Da Cunha se livra da marcação de Lucumi e bate forte em direção ao canto oposto, mas Vicario se estica e espalma para escanteio.



0' A bola rola no estádio Sinigaglia às 20h45



INFORMAÇÕES, ESTATÍSTICAS E COBERTURA MINUTO A MINUTO AQUI

COMO-JUVENTUS: FICHA TÉCNICA



Como-Juventus 3 a 0



Gols: 45+1' Nico Paz (C), 64' Douvikas (C), 80' Douvikas (C)



COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah (70' Kempf), Valle (36' Kaiki); Milla (36' Ricci), Perrone; Da Cunha (70' Liberali), Paz, Baturina; Douvikas (84' Papaccioli).

Reservas: Vigorito, Sanchez, Caqueret, Diao, Dossena, Lahdo, Goldaniga, Smolcic, Addai.

Técnico: Cesc Fàbregas



JUVENTUS (4-4-2): Vicario; Kalulu (82' Cabal), Bremer, Lucumí, Celik (89' Gatti); McKennie, Sarr (70' Alajbegovic), Koopmeiners, Cambiaso (70' Conceicao); Kolo Muani, Woltemade (70' Ekhator).

Reservas: Neto, Pinsoglio, Kelly, Zhegrova, Douglas Luiz, Boga, Rugani.

Técnico: Luciano Spalletti.



Árbitro: Mariani

Cartões amarelos: Valle (C), Da Cunha (C)

Expulso: Kolo Muani (J)