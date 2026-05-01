Koeman recebe notícias preocupantes sobre o jogador com 52 convocações para a seleção pouco antes da Copa do Mundo

Matthijs de Ligt está fora de ação desde novembro e, por enquanto, não parece poder voltar a jogar pelo Manchester United. Notícias preocupantes, portanto, para o técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman, tão perto do início da Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México.

De Ligt sofreu uma lesão nas costas em novembro, na partida contra o Crystal Palace, e não voltou a jogar desde então. O zagueiro holandês já voltou a treinar individualmente, mas ainda não em grupo. O técnico interino Michael Carrick não quer correr nenhum risco com De Ligt.

Carrick falará na sexta-feira, em uma coletiva de imprensa, sobre a situação do jogador da seleção holandesa, que está em recuperação. “Matthijs ainda está um pouco longe de retornar e não está pronto para disputar partidas.”

O técnico do Manchester United já havia dado a entender anteriormente que a lesão de De Ligt não deve ser subestimada. “É uma lesão típica nas costas. Às vezes você acha que está tudo bem, e de repente descobre que não está tudo bem.”

De Ligt, portanto, não entrará em campo no domingo no clássico da Premier League contra o Liverpool. É muito improvável que o zagueiro de 26 anos consiga jogar nos três jogos restantes do campeonato.

Além disso, não se sabe se De Ligt estará totalmente recuperado para a próxima Copa do Mundo. Koeman já enfatizou que incluirá em sua seleção definitiva para a Copa do Mundo apenas jogadores que estejam totalmente recuperados. No final de maio ou início de junho, já que a lista deve ser entregue à FIFA até 1º de junho, o técnico tomará a decisão final.

De Ligt soma 52 partidas pela seleção holandesa. Sua última partida internacional foi em novembro do ano passado, quando o zagueiro disputou os 90 minutos contra a Lituânia (vitória por 4 a 0).