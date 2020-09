Koeman quer Salah no Barcelona e Salah quer ir, diz ídolo do Ajax

Sjaak Swart, amigo do novo treinador do time catalão, soltou esta bomba em entrevista exclusiva ao DAZN

O ex-jogador do e da seleção holandesa Sjaak Swart disse em entrevista ao DAZN que o do técnico Ronald Koeman (de quem ele é amigo pessoal) pode ganhar um reforço de peso.

"Sei que Koeman quer (Mohamed) Salah e sei que Salah gostaria de ir para o Barcelona", declarou Swart, jogador que mais vestiu a camisa do Ajax (603 partidas entre 1956 e 1973).

Quando questionado sobre qual era a fonte da informação, Swart despistou: "Não posso dizer. Não vou dar mais detalhes, mas acreditem que eu sei".

A declaração acabou repercutindo tanto na imprensa inglesa como na espanhola por envolver um dos atacantes mais cobiçados do mundo. Só no primeiro jogo oficial da temporada, no último sábado, Salah anotou um hat-trick na vitória por 4 a 3 do sobre o , pela Premier League (veja os gols acima).

Ao menos recentemente, o nome do egípcio não havia sido relacionado ao Barcelona, que estaria de olho nos holandeses Georginio Wijnaldum, também do Liverpool, e Memphis Depay, do , e no argentino Lautaro Martínez, da , para reforçar o sistema ofensivo.

Salah falou sobre o futuro no fim de julho. Disse estar feliz nos Reds, mas não descartou mudar de ares. "Eu quero aproveitar o momento, ninguém sabe como será o futuro e o que vai acontecer mais para frente. Estou feliz desde quando ganhamos a Liga dos Campeões e a Premier League. Vamos ver o que acontecerá no futuro, mas estou muito feliz por vencer e alcançar esses troféus".

O atacante chegou ao Liverpool em 2017 e já acumula a impressionante marca de 97 gols em 154 jogos disputados. O contrato dele com o clube inglês vai até julho de 2023.