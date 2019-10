Koeman no Barcelona? Técnico da Holanda tem cláusula especial para assumir os catalães

Treinador holandês transformou como ambição de sua carreira comandar o clube espanhol, o qual defendeu na década de 1990

O técnico da , Ronald Koeman, tem uma cláusula em seu contrato que lhe permite mudar para , ​​embora os chefes do futebol holandês tentem convencê-lo a ficar até a de 2022.

Koeman fez 264 aparições em seis temporadas no Camp Nou durante sua carreira de jogador.

Ele ganhou 10 grandes honras na época, incluindo o gol da vitória contra a na final da Copa da Europa de 1992, em Wembley.

Logo após se aposentar, o técnico de 56 anos passou dois anos como assistente do Barça de Louis van Gaal entre 1998 e 2000, mas não escondeu seu desejo de voltar ao clube como técnico um dia.

A carreira administrativa de Koeman até agora tem feitos como , , Eindhoven e , antes de ele assinar um contrato de quatro anos e meio para se tornar técnico da Holanda em fevereiro de 2018.

Afastar Koeman de um acordo de longo prazo se mostraria proibitivamente caro para a maioria dos lados.

Ele também disse no verão que agora "não é o momento" de considerar deixar a Laranja Mecânica, com a equipe à beira da qualificação para a , seu primeiro grande torneio desde a Copa do Mundo de 2014.

No entanto, o diretor de futebol da Associação Holandesa de Futebol, Nico-Jan Hoogma, confirmou a presença de uma cláusula no contrato de Koeman que permitiria que ele se mudasse para Camp Nou, caso houvesse proposta.

Isso poderia, em teoria, significar que o Barça poderia fazer uma mudança para Koeman a qualquer momento, embora Hoogma tenha esperança de convencer o ex-zagueiro a fechar seu contrato com a equipe nacional.

"Espero que possamos trabalhar juntos por muito tempo, porque acho que está indo muito bem", disse à Fox Sports.

“Mas Ronald há muito indica que quer ser treinador do Barcelona algum dia. Vamos ver o que vai acontecer. O sucesso na Holanda certamente o ajudará, assim como todo mundo nos ajuda. Mais uma vez: espero que a trajetória continue até a Copa do Mundo no , inclusive”.

Quando perguntado se havia uma cláusula específica em relação a Barcelona no contrato de Koeman, Hoogma acrescentou: “Foram feitos acordos sobre isso. Eles têm que pagar por isso".