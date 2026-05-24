Koeman está farto das críticas: “Sou Ronald Koeman, já treinei os maiores clubes…”

Ronald Koeman acha que, na Holanda, somos excessivamente pessimistas em relação à seleção holandesa, como ele conta em uma entrevista à NOS. Por isso, ele considera que as críticas dirigidas a ele nem sempre são justificadas.

“Sim, estou muito animado”, começa Koeman em conversa com Joep Schreuder sobre a Copa do Mundo. “Nós, junto com o grupo e a comissão técnica, precisamos garantir que haja um bom clima. Com positividade, porque isso às vezes falta na Holanda. Se isso me incomoda? Sim, somos negativos demais. Temos uma mentalidade realmente negativa.”

Koeman é frequentemente acusado de ser “sem risco”, conta Schreuder ao técnico da seleção. “Bem, as pessoas podem pensar assim”, responde Koeman. “Mas muitas vezes é um rótulo que você recebe. Alguns treinadores são rotulados como sempre pensando no ataque, mas eu penso: isso não é tão grave assim.”

“Nós rotulamos as pessoas com muita facilidade”, suspira ele. “Sou Ronald Koeman, sou o técnico da seleção, treinei os maiores clubes. Você não consegue isso deixando suas equipes jogarem sempre sem correr riscos. Então, não concordo com isso.”

Não só há críticas ao estilo de jogo do técnico, como também a seleção de jogadores deixa a desejar, segundo muitos holandeses. Atualmente, Koeman está ocupado montando sua seleção de 26 jogadores para a Copa do Mundo, que ele anunciará oficialmente na quarta-feira. Com jogadores em condições físicas precárias, como Memphis Depay, Jurriën Timber e Justin Kluivert, a situação fica tensa para alguns.

“Não se deve ter muitos jogadores assim. Mas, dentro da seleção de 26, dá para levar um ou dois jogadores que talvez estejam com um ritmo um pouco abaixo do ideal. Não se tem realmente uma referência, porque eles ainda não jogaram uma partida completa. Felizmente, ainda temos alguns dias”, mantém Koeman a calma.

Além disso, o técnico da seleção pensa cuidadosamente nos perfis que inclui na sua convocação. “Passamos o dia todo juntos, então precisamos de jogadores que aceitem o seu papel. Se eles não jogarem, ou nem sequer entrarem como reservas, queremos que continuem a trazer energia. Não queremos que isso nos custe energia.”