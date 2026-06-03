Koeman está chateado porque um jogador da seleção holandesa não cumpre os acordos

Ronald Koeman mostra-se crítico em relação a Jorrel Hato na sua análise do jogo Holanda x Argélia (0 a 1). Segundo o técnico da seleção derrotada, o lateral-esquerdo, que entrou no intervalo, não cumpriu as marcações combinadas anteriormente.

“No segundo tempo, saímos mais das posições”, lamentou Koeman, que fez cinco substituições no intervalo, após o término do amistoso internacional no De Kuip, em conversa com Jeroen Stekelenburg, da NOS.

“Jorrel Hato avançava de vez em quando. Enquanto que com o lateral-esquerdo jogamos sempre um pouco mais na linha. E justamente pelo lado direito um pouco mais à frente. O que também trouxe alguns momentos de perigo no primeiro tempo”, Koeman aponta o dedo na ferida no que diz respeito ao segundo tempo da Oranje. “Então, sim, aí você também tem que usar a cabeça.”

Hato foi uma das cinco substituições feitas por Koeman no intervalo do jogo de despedida contra a Argélia. Robin Roefs, Nathan Aké, Justin Kluivert e Memphis Depay também receberam 45 minutos do técnico da seleção holandesa.

Para Hato, foi uma chance de provar seu valor para Koeman, que parece estar optando por Micky van de Ven na lateral esquerda para a Copa do Mundo. O zagueiro do Tottenham Hotspur já é há algum tempo uma presença constante na defesa da seleção holandesa.

Hato não conseguiu impedir que Anis Hadj Moussa, que também havia entrado em campo, cortasse da direita para dentro aos 86 minutos e chutasse com precisão no ângulo superior esquerdo. A seleção holandesa não conseguiu se recuperar do revés no final da partida, fazendo com que a Argélia saísse de campo em Roterdã com uma surpreendente vitória por 0 a 1.