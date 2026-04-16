Koeman é muito claro sobre os cartões vermelhos do FC Barcelona na Liga dos Campeões

Ronald Koeman está em Barcelona para promover a Koeman Cup, um torneio de golfe que acontecerá em maio. Durante sua visita à Espanha, o técnico da seleção holandesa se pronuncia sobre Lamine Yamal e a campanha do FC Barcelona na Liga dos Campeões, clube pelo qual atuou como jogador e treinador.

Koeman é um grande admirador de Yamal, que com o Barcelona não conseguiu superar o Atlético de Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões. “É um jogador fantástico, apesar da pouca idade. Ele será muito importante para o Barça nos próximos anos, pois com suas qualidades pode decidir partidas.”

“É normal que ele assuma mais a liderança, porque se sente importante. E, com o passar dos anos, pode se tornar um verdadeiro líder. Ele precisa demonstrar isso tanto dentro quanto fora de campo”, aconselha Koeman ao ala-atacante de apenas 18 anos do gigante catalão.

O Barcelona, portanto, também não vai conquistar a Liga dos Campeões nesta temporada. A última conquista remonta já a 2015. Um longo período sem sucesso no maior palco da Europa, como também reconhece Koeman.

“Já se passaram muitos anos. E acho estranho que um clube como o Barcelona, considerando o time atual e os anos de Messi no clube, não ganhe um título da Liga dos Campeões há tanto tempo. Hoje em dia, já é difícil conquistar um título nacional, mas ganhar a Liga dos Campeões é ainda muito mais difícil”, afirma Koeman, vencedor da Copa da Europa de 1992, ciente de quão acirrada é a competição neste torneio bilionário.

Koeman também se pronuncia sobre os cartões vermelhos para Pau Cubarsí e Eric García nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético. “Acho um pouco exagerado culpar apenas o árbitro, ou ambos os árbitros. Pois nas duas situações em que o árbitro mostrou o cartão vermelho, poderia ter sido um cartão vermelho.”

“Eram jogadores que estavam avançando, por isso foi cartão vermelho. É um pouco exagerado, embora eu compreenda a raiva quando se está em campo ou envolvido na situação, como o técnico ou o presidente Laporta. Eu também tive esses pensamentos durante anos, quando era técnico”, concluiu o técnico da seleção holandesa.