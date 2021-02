Koeman dispara após empate do Barcelona: "estou muito decepcionado"

Técnico holandês não gostou do empate com o Cádiz no Campeonato Espanhol

O tom de Ronald Koeman mudou de um dia para o outro. Após o técnico dizer que a derrota sofrida do Barcelona para o PSG no primeiro jogo da Champions League "não é o fim do mundo", o holandês se mostrou decepcionado com o empate com o Cádiz por 1 a 1 no Campeonato Espanhol.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"É decepcionante, este tipo de jogo tem que ser vencido. É uma grande oportunidade perdida após a derrota do Atlético de Madrid. É uma grande decepção. Estou muito, muito decepcionado, mais do que terça-feira passada. Não podíamos deixar escapar os dois pontos. Estamos desiludidos. Não gosto de culpar os jogadores individualmente. Não estivemos à altura da tarefa no ataque e temos de defender de forma diferente. Pela qualidade, tínhamos de vencer.", apontou.

Atualmente, o Barcelona soma 47 pontos, oito pontos a menos que o líder Atlético de Madrid, que perdeu para o Levante por 2 a 0 no sábado (20). No entanto, apesar do resultado, Koeman ainda sonha com o título.

"Não é mais complicado do que antes. Nenhuma equipe é imbatível ou vai ganhar todos os jogos. Ainda há opções. Mas perdemos dois pontos importantes", concluiu.

Na Champions League, o Barcelona vai precisar de uma virada épica. Após ter perdido por 4 a 1 no Camp Nou, a equipe catalã precisa vencer o PSG por quatro gols de diferença ou por três, desde que marque cinco ou mais vezes. O duelo da volta está marcado para o dia 10 de março.