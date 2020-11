Koeman defende Messi das críticas e aponta ‘obsessão’ por crises no Barcelona

Após vídeos do argentino não voltando para marcar contra o Dínamo de Kiev viralizarem, o treinador do clube foi a defesa de seu jogador

Messi preguiçoso dentro de campo? Nada disso! Pelo menos é o que diz o treinador do , Ronald Koeman, em resposta às críticas sofridas pelo argentino após vídeo viralizar nas redes sociais mostrando a marcação frouxa do craque diante do .

Ainda que o jogador tenha marcado de pênalti para ajudar os catalães na vitória por 2 a 1 sobre os ucranianos, nesta última quarta-feira (4), foi questionado por parte da torcida, acusando-o de não se dedicar no momento defensivo da equipe. Veja o vídeo mostrando a suposta falta de vontade do ídolo:

Durante toda a partida, Messi foi, sim, o jogador que mais criou chances de perigo (quatro vezes) e o que mais finalizou (seis vezes), mas também foi, de longe, quem mais perdeu a posse de bola (por 20 vezes), sem nenhum desarme no duelo.

A verdade é que o argentino ainda não se reencontrou na temporada. Enquanto o Barcelona vai, aos poucos, tentando encontrar uma forma de jogar, o craque ainda não teve uma grande partida na temporada, tendo marcado todos os seus cinco gols em cobranças de pênalti. Para Koeman, entretanto, vontade não é o problema para o jogador.

"Eu não vi ele andando em campo, não estou interessado nisso." comentou o treinador do Barcelona, perguntado sobre o caso. "Não quero criar polêmica sobre isso, Messi é muito forte mentalmente, um vencedor e está focado em nos ajudar. Existem fotos de qualquer um irritado, cansado. Parece que precisamos ficar mais atentos com a nossa imagem do que com o nosso trabalho. Não concordo com isso."

"É claro, existem momentos em que a bola parece não entrar. Mas o jogo dele tem inúmeras qualidades, ele é muito importante para nós. Messi é um jogador muito decisivo, e está acostumado a fazer a diferença. Os jogadores trabalham nos treinos, querem vencer e ficam irritados quando não vencem. Times como o Barcelona precisam sempre estar no topo, é claro, mas não podemos ter 'obsessão' em encontrar crises onde não existem."

Enquanto o argentino continua derrapando, Koeman precisa arrumar uma forma de fazer o Barcelona praticar um bom futebol sem depender de seu grande craque. Até agora, o holandês não conseguiu.

12º colocado na tabela da , o clube catalão não vence na competição a quatro partidas. Mesmo assim, é preciso dar tempo ao tempo: estamos no começo da temporada e do trabalho do novo treinador da equipe, que vem promovendo uma grande reestruturação do elenco dos Blaugranas.

O próximo desafio do Barcelona acontece diante do Real Bétis, no Camp Nou, neste próximo sábado (7), às 12h15 (de Brasília), em partida válida pela nona rodada do Campeonato Espanhol.