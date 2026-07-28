O francês Kingsley Coman, ponta do Al-Nassr, deu uma oportunidade de ouro à joia da equipe, durante o período de treinamento do clube em Portugal, na preparação para as competições da nova temporada 2026-2027.

O Al-Nassr enfrenta o Mérida, que disputa a terceira divisão espanhola, nesta terça-feira, em seu segundo jogo amistoso durante a pré-temporada em Portugal, antes do início da nova temporada.

O jornalista saudita Ali Al-Anzi disse que a partida terá a ausência do ponta francês Kingsley Coman, por sentir algumas dores desde sua participação no último jogo contra a equipe reserva do Benfica.

O australiano Ange Postecoglou, técnico do Al-Nassr, decidiu apostar no jovem jogador Abdulrahman Sufyani como titular para compensar a ausência de Coman.

Essa participação representa uma oportunidade de ouro para Sufyani, especialmente por ele ser um dos mais destacados talentos em ascensão do Al-Nassr, tanto que o Al-Hilal tentou contratá-lo anteriormente, antes que o clube conseguisse renovar seu contrato.

O jogo contra o Mérida é o segundo que o Al-Nassr disputa em sua pré-temporada, após a derrota na primeira partida diante da equipe reserva do Benfica pelo placar de 2 a 1.

O clube disputará dois novos jogos amistosos no período de treinamento em Portugal, enfrentando o Estrela Amadora, de Portugal, no próximo dia 1º de agosto, antes de encerrar a pré-temporada com um confronto contra o Almería, da Espanha, no dia 4 do mesmo mês.

O Al-Nassr, comandado por Postecoglou, busca defender o título do Campeonato Saudita, conquistado ao lado do ex-treinador português Jorge Jesus, após uma ausência de 7 anos.

O clube também voltará a disputar a Liga dos Campeões da Ásia Elite, depois de ter ficado de fora na temporada passada, quando participou da segunda competição e chegou à final antes de ser derrotado pelo Gamba Osaka, do Japão.