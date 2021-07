Koeman aposta: Messi é o favorito para ganhar a Bola de Ouro

Depois de um ano marcante, o técnico do Barcelona aponta o argentino como o principal favorito ao prêmio individual

Lionel Messi é o favorito para ganhar a Bola de Ouro 2021, de acordo com o técnico do Barcelona, ​​Ronald Koeman, que também falou sobre as novas contratações do clube como Sergio Aguero e Memphis Depay.

"Ele é de vital importância. Pelo que ele traz para a equipe, ele é o capitão e um exemplo. Sua marcação de gols tem sido brilhante, apesar de um início difícil.", disse ao site oficial do clube.

"Ele tem mostrado repetidas vezes que é o melhor do mundo. Sei o quanto ele queria ganhar a Copa América e finalmente conseguiu. Messi é o principal candidato à Bola de Ouro depois de uma grande temporada e, para mim, é o favorito.", completou.

Atualmente sem clube, o craque argentino, campeão da Copa América, viu o seu contrato expirar no dia 30 de julho. No entanto, o clube catalão está próximo de assinar um novo acordo com o jogador.

Números de Messi na temporada 2020/21



Messi marcou 38 gols em 47 partidas em todas as competições com a camisa do Barça na temporada passada, incluindo 30 na La Liga, que o viu ganhar o prêmio Pichichi de artilheiro pela oitava vez.

Além do mais, registrou 14 assistências para seus companheiros ao ajudar a equipe de Koeman a vencer a Copa del Rey, e foi capaz de levar essa forma para o cenário internacional. Messi ainda marcou quatro gols e cinco assistências em sete jogos durante a campanha da Argentina na Copa América, conquistando os prêmios de Jogador do Torneio.

Koeman fala sobre Aguero e Depay

Koeman também descreveu o que espera dos contratados Aguero e Depay, que chegaram ao Barcelona sem custos após as respectivas partidas do Manchester City e Lyon.

"Aguero é uma contratação importante porque temos de melhorar na frente do gol. ‘Kun’ é um jogador experiente e muito perigoso na área. Ele tem de estar bem fisicamente e queremos que dê o seu melhor para nós", apontou.

Por outro lado, o técnico, que já trabalhou com Depay enquanto dirigia a seleção da Holanda, acredita que o jogador tem todas as qualidades necessárias para primorar o ataque.

"É importante que eu o conheça bem. Ele sabe como eu trabalho e ele é um jogador com muito caráter - ele é forte, rápido, e vai trazer muito para nós.Ele pode jogar em qualquer lugar no ataque e está entrando no auge da carreira. Ele melhorou muito no Lyon e ganhou experiência como capitão.", concluiu.