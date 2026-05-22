Koeman aponta “jogador fundamental” para o sucesso da seleção holandesa na Copa do Mundo

Ronald Koeman está atualmente em Barcelona para o torneio anual de golfe que leva seu nome. O técnico da seleção holandesa falou lá, entre outras coisas, sobre a forma física de Frenkie de Jong na preparação para a Copa do Mundo.

De Jong ficou de fora dos dois últimos jogos do FC Barcelona, que conquistou recentemente o título nacional, devido a uma doença. Ainda não está claro se o meio-campista estará disponível no sábado para a última partida da temporada contra o Valencia.

“É uma pena que o Frenkie não tenha podido jogar as duas últimas partidas porque estava um pouco doente”, declarou Koeman na sexta-feira à imprensa espanhola. “Mas ele certamente estará em melhor forma na Copa do Mundo.”

A seleção holandesa precisa de um De Jong em forma e afiado, avalia Koeman a poucas semanas do início da Copa do Mundo. “Se quisermos ser uma equipe forte, precisamos do Frenkie. Ele é um jogador fundamental para nós.”

De Jong já soma 64 partidas pela seleção holandesa. Ele ficou de fora devido a lesões em março, durante os amistosos contra a Noruega e o Equador. O meio-campista do Barcelona atuou pela última vez pela seleção holandesa em novembro.

O ex-jogador do Ajax sabe o que é perder um grande torneio. De Jong desistiu lesionado pouco antes da Euro 2024 e viu a Holanda ser eliminada nas semifinais.

Koeman anunciará sua seleção definitiva para a Copa do Mundo no dia 27 de maio. O técnico pode levar no máximo 26 jogadores para os Estados Unidos, Canadá e México.