Koeman ainda não pode treinar o Barcelona em jogos: faltou a indenização de Setién

Até que a situação do antigo treinado seja regularizada, o holandês não pode comandar a equipe oficialmente

Com a estreia na se aproximando, o ainda não sabe se vai poder ter Ronald Koeman comandando a equipe já na estreia do Espanhol. Por conta de pendências com Quique Setién, o hokandês ainda não está regularizado na Federação Espanhola de Futebol.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A pré-temporada do Barcelona segue agitada. Depois do "fico" de Lionel Messi e da indefinição acerca do futuro de Luis Suárez, mais um empecilho apareceu pelo caminho. Ronald Koeman ainda não tem autorização para comandar a equipe em jogos oficiais, conforme apurou a Goal.

Mais times

Apesar de já ter estado à frente do time nos dois amistosos de pré-temporada, o novo treinador da equipe catalã ainda não está liberado pela Federação para fazer sua estreia oficial. A questão tem a ver com pendência do Barcelona com o antecessor de Koeman, Quique Setién.

A Federação Espanhol ainda não processou a demissão do espanhol, uma vez que o Barça ainda não pagou a indenização que deve ao treinador por conta da dispensa. Enquanto não houver um acordo entre o time e Setién, outro comandante não pode ser registrado.

Setién, inclusive, emitiu uma nota que diz que só foi oficialmente informado de sua demissão nesta quarta-feira (16), um mês após o anúncio público. 'Não foi até ontem, 16 de setembro (um mês após a demissão), que me enviaram a comunicação escrita da referida demissão", escreveu, garantindo que não há acordo entre as partes.

Apesar de tudo, de dentro do clube garantem que não existe preocupação, uma vez que ainda restam alguns dias até a estreia culé, contra o . O tempo é considerado o suficiente para que tudo seja regularizado, mesmo que ainda não haja certeza de que Koeman estará no banco.

Mais artigos abaixo

Desde que chegou ao Barça, no meio de agosto, Koeman já está tentando dar a sua cara ao clube que vem de algumas frustrações sob comando de Setién - o vice campeonato espanhol e a eliminação vexatória da Liga dos Campeões encabeçam a lista. Podendo contar com Messi - que confirmou sua estadia no clube à Goal -, o holandês já preparou uma lista de "dispensas" e ainda surpreendeu ao incluir Philippe Coutinho em seus planos.

À frente do Barça, o ex-jogador já passou por dois testes, em amistosos contra Gimnàstica e Girona, ambos vencidos por 3 a 1. antes da estreia na La Liga, no dia 27 de setembro,, o Barça ainda tem mais um compromisso, contra o Elche, no sábado (19).