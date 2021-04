KOEL Clubs: veja datas, confrontos e onde assistir a sexta rodada do campeonato de FIFA 21

Veja quem se enfrenta na rodada dos dias 12 e 13 de março e onde assistir ao vivo a transmissão do principal campeonato de FIFA 21 do Brasil

O KOEL Clubs 2021, principal competição de FIFA 21 do Brasil, começou no último dia 22 de março, e a sexta rodada da competição começou nesta segunda (12), com oito novos confrontos entre os times e seus representantes no PlayStation e Xbox.

As equipes se enfrentam em 29 rodadas, divididas em três splits (grupos, grupos + mata-mata e só mata-mata). Cada time tem representantes para as plataformas Xbox e PlayStation.

Os melhores ganham vagas para a grande decisão, a KOEL Finals C6 Bank, que acontece em 31 de julho na Arena Esports (São Paulo). A premiação total chega a R$ 75 mil.

A nossa 6° rodada já começa quente 🔥🔥



Às 14h teremos @R10team1🆚@blackdragonsBR!



🎮 @miguelles_r10 x @BD_Gustavo17

🎮 @PHzinR10 x @BD_Rdzz07



📺 Transmissão das partidas será feita no canal dos jogadores.



Quem vence esse duelo? 🔥 — KickOff Electronic League (@koeloficial) April 12, 2021

Confira a agenda da sexta rodada da KOEL Clubs, que será realizada entre os dias 12 e 13 de abril, com transmissão ao vivo na BandSports e participações de Marcelo do Ó, Helena Calil, Rodrigol e outros grandes nomes.