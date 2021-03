KOEL Clubs: veja datas, confrontos e onde assistir a segunda rodada do campeonato de FIFA 21

Veja quem se enfrenta na rodada dos dias 29 e 30 de março e onde assistir ao vivo a transmissão do principal campeonato de FIFA 21 do Brasil

A temporada 2021 do KOEL Clubs, principal competição de FIFA 21 do Brasil, começou no último dia 22 de março, e a segunda rodada da competição se inicia na próxima segunda-feira (29), com oito novos confrontos entre os times e seus representantes no PlayStation e Xbox.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

As equipes se enfrentam em 29 rodadas, divididas em três splits (grupos, grupos + mata-mata e só mata-mata). Cada time tem representantes para as plataformas Xbox e PlayStation.

Os melhores colocados garantem a vaga para a grande decisão, a KOEL Finals C6 Bank, que acontece em 31 de julho na Arena Esports (São Paulo). A premiação total chega a R$ 75 mil.

Entre os participantes estão Santos, Ceará, Athletico, Inter Milão, Wolves, Dragão Esports, Atlanta, Central Español e Sporting de Portugal, R10 Team, INTZ, Team Bundled, Lima Esports e ELS Gaming, e Black Dragons.

Mais artigos abaixo

Após o fim da primeira rodada, chegou a hora de passarmos a régua no que aconteceu.@SantosFCeSports, Dragões e @lima_esports venceram os confrontos nas duas plataformas e estão no topo da tabela. Semana que vem teremos a segunda rodada e muita coisa pode mudar! #AKoelTaOn pic.twitter.com/vjIRhnFDiG — KickOff Electronic League (@koeloficial) March 27, 2021

Confira a agenda da segunda rodada da KOEL Clubs, que será realizada entre os dias 29 e 30 de março, com transmissão ao vivo no Twitch e na BandSports e participações de Marcelo do Ó, Helena Calil, Rodrigol e outros grandes nomes.