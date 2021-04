KOEL Clubs FIFA 21: Confira o resumo da 7ª rodada e saiba onde assistir ao vivo

Rodada 7 marcou quebras de recordes na história do campeonato de FIFA 21. Veja a agenda das partidas desta terça (20)

Duas quebras de recorde marcaram a rodada 7 do KOEL Clubs 2021. Primeiro, o Team Bundled estabeleceu a maior goleada entre clubes da história do torneio ao bater a Dragões por 9 a 0. Erick Toniotti venceu o estreante Ulisses Salles por 3 a 0 e na volta, Vinícius Rampazzo completou com mais seis gols em cima de Kauan.

Também nesta rodada, Paulo Neto quebrou outro recorde da competição. No confronto entre Atlanta e INTZ, ele venceu a ida por incríveis 8 a 1. Essa é a maior goleada individual da KOEL.

Na volta, Ramon “BitFrank” até venceu Gabriel PN, mas de nada adiantou. Vitória no agregado para o Atlanta por 9x3 que continua invicto e na cola do líder.

Liderança disputada

A briga pela ponta vai ficando cada vez mais acirrada. Atlanta, Lima Esports e Bundled perseguem incansavelmente a Inter de Milão. Vale lembrar que o Atlanta ainda tem um jogo adiado, a ser disputado nesta próxima semana contra o Central Español.

Aliás, a líder também venceu na rodada. A dupla interista bateu justamente o Central Español por 6 a 2. No jogo de ida, Lucas Tabata abriu vantagem ao vencer Agustin Wilkins por 2 a 1. No jogo da volta, Pedro Resende goleou Denys por 4 a 1.

Nesta segunda (19), começou a rodada 7 da KOEL Clubs, que temCeará x Bundled (na BandSports), ELS x Lima e R10 x Dragões, com transmissão ao vivo no canal do YouTube do DAZN e no Twitch. Confira: