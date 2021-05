KOEL Clubs 2021: Inter na ponta e uma quase virada histórica; veja o que rolou na 11ª rodada

Chegou ao fim a última invencibilidade do principal campeonato de FIFA 21 do Brasil. Veja tudo o que rolou

A rodada 11 do KOEL Clubs aconteceu na última semana e não trouxe muitas mudanças na tabela. Na parte de cima, a Inter segue na ponta, enquanto Atlanta e Bundled continuam na perseguição.

O único jogo da rodada que não aconteceu foi R10 Team x INTZ, que precisou ser adiado por motivos pessoais de um dos players. Ainda não existe uma data certa para o jogo rolar, mas a expectativa da organização é que ele aconteça entre segunda e quarta-feira.

Pedro Resende ao resgate

Um dos grandes jogos da rodada foi Inter e Santos. Na ida, Bruno Vecchia, que vive um momento incrível, venceu Lucas Tabata por 2 a 1. Essa foi apenas a 2ª derrota de Tabata no torneio. Então, na volta, Longaray tinha a missão de segurar o empate contra o 1º do ranking sul-americano. Mas não deu.

Pedro Resende fez um jogo incrível e mostrou porquê é tão dominante no continente. 3 a 1 e liderança garantida para a Inter de Milão.

Não resta mais nenhum invicto

A última equipe invicta caiu nesta rodada 11. O Team Bundled foi derrotado por 4 a 1 pelo Atlanta.

No jogo de ida Erick Toniotti lutou e competiu bem. Mas não conseguiu segurar o “furacão” Paulo Neto, que venceu por 2 a 1.

Na volta, Rampazzo precisou ir pro ataque em busca da virada, mas Gabriel PN soube puní-lo nos contra-ataques e marcou duas vezes.

Jogos da próxima rodada

A partir de agora teremos uma rodada por semana na KOEL. Anteriormente eram duas divididas por semana. A medida que o torneio se aproxima do final do Split 1, cada vez mais teremos jogos de confronto direto ou que valem a “vida” dos clubes.

É o caso de Atlanta x Ceará. A equipe americana não pode perder pra não deixar a Inter disparar. Por outro lado, o Ceará é o 7º e se quiser ter chances de brigar pelo G3, precisa somar pontos. Quem perder fica muito longe do seu objetivo.

Paulo Neto x Barrinha no PS4

Gabriel PN x Alabinha no XBOX

Atlanta x Ceará se enfrentam no dia 04/05 às 20h na twitch.tv/koel, e no canal do YouTube do DAZN Brasil.

A Inter, claro, precisa defender sua liderança. Enquanto o Team Bundled, 3º colocado, tá ali na porta do G3. Qualquer tropeço e a vaga pode ser roubada por algum dos clubes debaixo. Inter e Bundled se enfrentam no dia 06/05 às 15h30 no Band Sports.