KOEL Clubs 2021: Goleadas e briga pela ponta; Veja tudo o que rolou na rodada 9

Principal campeonato de FIFA 21 do Brasil luta acirrada pela liderança. Veja o resumo da última rodada e a agenda da semana

A rodada 9 da KOEL foi recheada nesses últimos dias. Em oito jogos, foram quatro goleadas e cada confronto ficou com uma média de 7,6 gols. A maior até agora.

A briga pela ponta da tabela continua incrível. Os três primeiros, Atlanta, Inter e Bundled confirmaram suas vitórias. Primeiro, Pedro Resende e Lucas Tabata bateram a INTZ por 6 a 2 no agregado. Com esse resultado, tinham tomado a ponta. Mas isso não durou muito. Logo Gabriel PN e Paulo Neto foram a campo para vencer a Lima Esports por 4 a 1.

Ainda teve a vitória do Team Bundled por 5 a 1 para cima do Sporting. Erick Toniotti e Vinícius Rampazzo seguem invictos no agregado e pertinho da liderança.

49' do 2T, jogo empatado e você cavou, @RampazzoR10? Traz um cobertor porque o menino tá gelado❄️



⏩O @teamBundled, ao lado do @ATLUTD, ainda está invicto na KOEL. pic.twitter.com/jJUMrRh0He — KickOff Electronic League (@koeloficial) April 24, 2021

Recuperação do Ceará

Após um começo ruim, o Vozão alcançou o 7º lugar e ameaça brigar pelo G3 nas últimas rodadas. A melhora pode pôr na conta de Felipe “Alabinha”, que segue numa sequência de 9 jogos sem perder, sendo 8 vitórias.

Confira agenda da rodada 10: