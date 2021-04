KOEL Clubs 2021: Atlanta United e Bundled seguem invictos no campeonato de FIFA 21

Times já se destacam na tabela do campeonato de FIFA 21, enquanto Paulo Neto e Gabriel PN são escalados para a eSeleção Brasileira

A quinta rodada do KOEL Clubs 2021, principal torneio de FIFA 21 do Brasil, chegou a seu final, e com os resultados, os principais times candidatos começam a se desenhar.

Atlanta United, representado por Paulo Neto e Gabriel PN, e Team Bundled, com Toniotti e Rampazo, seguem invictos na competição, e já dispararam na frente. Inter e ELS Gaming acompanham logo atrás, ainda na disputa pelas posições superiores.

Além do bom início na KOEL, os jogadores do Atlanta vivem momentos especiais na temporada: Paulo Neto é o atual 3º do PS4 no Ranking Global Series América do Sul, enquanto Gabriel PN ocupa a mesma 3ª posição, mas na parte do XBOX.

Ambos também foram oficializados nesta última sexta (9) como os dois representantes da eSeleção Brasileira no próximo torneio de seleções.

Outro que vive grande momento na carreira é Pedro “PResende97” Resende. O atleta da Inter eSports estabeleceu um novo recorde na KOEL, ao vencer FelipeAbd por 8x2, registrando a maior goleada da história da competição.

Os melhores times garantem a vaga para a grande final, a KOEL Finals C6 Bank, que acontece em 31 de julho na Arena Esports (São Paulo). A premiação total chega a R$ 75 mil.