KOEL 2021: Terceiro split do campeonato de FIFA 21 será decidido nesta semana

Semifinais e final acontecem nesta semana e vão coroar o campeão do último split

Depois de semanas de competição, a KOEL chega na sua reta final. O Split 3, que estava sendo disputado em formato de mata-mata, é o último compromisso das equipes antes do KOEL Finals, em 28 de agosto.

Aliás, na última semana, SPQR e Lima Esports ficaram com as outras duas vagas que faltavam. Elas se juntam a Atlanta, Inter de Milão, Bundled, R10, MGCF e Cruzeiro. Os cruzamentos serão informados nos próximos dias através das redes da KOEL.

Título em jogo

Apesar do grande objetivo ser o KOEL Finals, todo mundo quer ganhar tudo. Por isso, os quatro semifinalistas do SPLIT 3 vêm com “sangue no olho” para os jogos desta terça (03).

O primeiro confronto é entre Atlanta (Paulo Neto e Gabriel PN) e R10 Team (MH e PHzin). Exceção feita ao Matheus MH, todos os outros jogadores iriam disputar os mundiais que a EA Sports acabou cancelando. A tristeza foi enorme e por isso um título do Split 3 pode significar um pequeno alívio nisso.

Do outro lado, SPQR (Nathan e Felipe Alabinha) e Lima (Gui Morgado e Brenner) não fizeram um bom Split 2, mas tudo tem dado certo nos últimos dias. Quem vencer tem a chance de surpreender e ficar com a taça. Destaque especial para Felipe Alabinha, do XBOX da SPQR, que vive uma fase incrível. Ele venceu os dois últimos torneios individuais da EA Sports na América do Sul (Qualify 5 e Playoffs).

Agenda dos confrontos