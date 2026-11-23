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O meio-campista Kobbie Mainoo pediu aos companheiros de Manchester United que mostrem sua força coletiva após a desmoralizante derrota por 4 a 0 para o Liverpool no domingo. O jogador da seleção inglesa acredita que o elenco precisa assimilar rapidamente a dor da derrota em Anfield para estar pronto para seus próximos compromissos europeus.

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Manchester United leva choque de realidade em Anfield

A aguardada viagem a Merseyside virou um pesadelo para o time de Mauricio Pochettino, já que o United foi dominado por um Liverpool implacável . O tom de uma tarde difícil foi definido logo aos oito minutos, quando Leny Yoro, contratado no verão, recebeu cartão vermelho direto e deixou os visitantes com dez jogadores por quase toda a partida. Foi um resultado duro para um time que ainda se adapta à vida sob o comando de Pochettino, mas Mainoo insiste que o elenco não pode se abater, já que o calendário fica cada vez mais apertado com a aproximação de dezembro.

“Anfield é um lugar difícil de jogar. Mas não posso reclamar da luta dos companheiros, e precisamos sentir a dor dessa partida e seguir em frente”, explicou Mainoo em entrevista à MUTV. “Os jogos vêm em sequência, então não temos tempo para ficar remoendo isso.”

Foco imediato na Champions League

O elenco do United tem pouco tempo para lamentar a derrota, já que a Champions League oferece uma rápida oportunidade de recuperação. O duelo com o Sporting no meio da semana se aproxima, e Mainoo acredita que o curto intervalo entre as partidas é exatamente o que os jogadores precisam para deixar o episódio para trás. Deixar para trás a decepção de uma derrota pesada para um rival no cenário nacional e voltar as atenções para o prestígio da competição europeia permite ao time concentrar suas energias em outro objetivo enquanto tenta recuperar o orgulho.

“Estamos ansiosos por isso [o jogo de quarta-feira contra o Sporting]. É daqui a apenas dois dias, então precisamos nos reerguer e seguir em frente”, afirmou Mainoo.

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Teste de caráter para o time de Pochettino

Para Mainoo, a forma como o time reage é muito mais importante do que o resultado em si. Aos 21 anos, ele se firmou como uma liderança no meio-campo do United e agora cobra união do elenco para impedir que um único resultado ruim se transforme em crise. Com os holofotes voltados para a fragilidade defensiva do clube após a expulsão de Yoro, o meio-campista acredita que a verdadeira identidade do elenco será revelada pela maneira como lidará com esse revés.

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“Agora, tudo se resume a caráter”, acrescentou o meio-campista ao falar sobre o futuro. “Temos que trabalhar juntos e apoiar uns aos outros. Espero que as coisas deem certo.”

Jogadores do United apoiam o novo técnico

Além dos ajustes táticos imediatos, Mainoo fez questão de ressaltar que os jogadores estão totalmente comprometidos com o projeto liderado por Pochettino. O técnico argentino pediu que seus atletas mantenham a cabeça erguida apesar do placar, e o elenco parece estar em total sintonia com ele. Manter o grupo alinhado à visão do treinador é fundamental nesses momentos de alta pressão, especialmente quando as críticas externas às atuações do time começam a se intensificar.

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“Estamos todos comprometidos. Ninguém vai a lugar nenhum e todos estamos nos apoiando. Todos sabemos o que temos que fazer e sabemos que, com o novo técnico, precisamos apoiá-lo, continuar trabalhando e treinando. É tudo o que podemos fazer”, concluiu Mainoo.