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O meio-campista Kobbie Mainoo fez uma avaliação dura da atuação do Manchester United após a derrota por 4 a 0 para o Liverpool. A goleada em Anfield marcou uma estreia desastrosa para o novo técnico Mauricio Pochettino, prejudicada por uma expulsão logo no início.

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Início desastroso de Pochettino em Anfield

A passagem de Pochettino como técnico do United começou de forma catastrófica, com sua equipe goleada por 4 a 0 pelo Liverpool no domingo. A partida ficou praticamente decidida nos primeiros 15 minutos, depois que Leny Yoro foi expulso aos oito minutos por uma entrada em Alexander Isak. O Liverpool aproveitou imediatamente a vantagem numérica e marcou duas vezes pouco depois da expulsão, com Dominik Szoboszlai e Florian Wirtz, antes de fazer mais dois gols no segundo tempo para confirmar a goleada.

Mainoo, que travou uma batalha inglória no meio-campo durante toda a partida, admitiu que a desvantagem numérica tornou quase impossível uma tarefa que já era difícil. O meio-campista foi direto ao avaliar a situação em entrevista à Sky Sports. Mainoo declarou: "É dez contra 11. Vir a um lugar como Anfield já torna o jogo difícil. Aí você perde um jogador, e fica ainda mais complicado. Não posso criticar os companheiros pela luta durante o jogo. Sentimos a dor e seguimos em frente. Não diria que tudo vai por água abaixo. Você ainda pode levar para o jogo o que fez nos treinos, mas fica dez vezes mais difícil com um jogador a menos numa situação como ess...”

Expulsão de Leny Yoro gera polêmica

O lance decisivo da partida segue em debate, com Pochettino e seus jogadores questionando a decisão do árbitro de expulsar Yoro diretamente. O defensor francês foi considerado culpado por impedir uma clara oportunidade de gol, mas as imagens sugeriram que Isak talvez tivesse perdido o controle da bola. Mainoo foi especialmente enfático ao comentar o lance e afirmou que a bola já estava indo na direção do goleiro Senne Lammens quando houve o contato.

"O jogo saiu das nossas mãos por causa de um cartão vermelho que, para mim, não deveria ser vermelho", disse Mainoo. Ele detalhou sua visão do lance: "De jeito nenhum. A bola já está com o goleiro. Os dois estão correndo a toda velocidade. O que podemos fazer? É o que é."

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Mainoo pede reação aos companheiros

Além das reclamações sobre a arbitragem, Mainoo destacou a necessidade de o Manchester United assumir suas responsabilidades para se afastar das posições mais baixas da tabela da Premier League. Com o clube precisando urgentemente melhorar seu desempenho para evitar um inverno desastroso, o jovem meio-campista mandou um recado claro ao elenco. Ele ressaltou que não há soluções externas para a situação atual e que apenas o trabalho duro de todos poderá mudar o rumo da equipe.

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As palavras de Mainoo demonstraram maturidade ao abordar o impacto emocional da derrota. "É difícil, é doloroso. Mas ninguém virá nos salvar. Temos que trabalhar duro, continuar insistindo, continuar trabalhando, continuar lutando. As coisas vão se acertar", afirmou.

Pressão aumenta sobre o United antes de enfrentar o Sporting

O United se encontra num momento crítico e não pode se dar ao luxo de permanecer por muito tempo em transição, especialmente enquanto a distância em pontos para as cobiçadas vagas nas competições europeias continua a aumentar de forma preocupante. Agora, todas as atenções se voltam para a resposta do elenco no próximo compromisso sob o comando de Pochettino. O técnico tem pela frente o desafio imediato e urgente de dar estabilidade a uma defesa que já parecia preocupantemente frágil antes mesmo das expulsões recentes em campo.

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Todo o clube está ansioso para reagir e mostrar sua capacidade de superação sob o novo comando de Pochettino. Por isso, o aguardado confronto de quarta-feira contra o Sporting pela Champions League da UEFA será um grande teste inicial para a renovada disciplina tática e o espírito coletivo da equipe.