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Kobbie Mainoo pediu ao Manchester United que confie em si mesmo ao receber a Roma, que vive boa fase, em Old Trafford, na noite de terça-feira. O Manchester United atravessa uma sequência de nove jogos sem vencer em todas as competições, mas o meio-campista de 19 anos está convicto de que uma única vitória de peso em uma competição europeia pode impulsionar a temporada irregular da equipe.

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Respeito à força da Roma de Gasperini

O desafio do Manchester United é considerável: a Roma chega a Manchester com uma campanha impressionante sob o comando de Gian Piero Gasperini. A equipe italiana teve um excelente início de temporada, com apenas uma derrota nos primeiros 13 jogos em todas as competições. Essa regularidade a colocou em uma posição favorável, e a equipe provavelmente entrará em campo confiante após treinar em Old Trafford na noite de segunda-feira.

Mainoo sabe da dificuldade da tarefa, mas insiste que o United também tem armas para ameaçar os visitantes. “Eles começaram muito bem a temporada. Sabemos que são perigosos, mas nós também somos. Precisamos acreditar plenamente em nós mesmos, atuar unidos como equipe e, tomara, conseguir a vitória”, disse Mainoo à mídia do clube.

Manchester United quer encerrar sequência sem vitórias

Apesar da má fase do United, o jogador formado nas categorias de base segue convicto de que a qualidade do elenco acabará aparecendo. A pressão continua aumentando no lado vermelho de Manchester, mas o jovem acredita que a Champions League oferece a oportunidade perfeita para mudar o rumo da temporada. Ele entende que, em um clube do porte do United, os holofotes são sempre intensos, especialmente quando os resultados não correspondem às altas expectativas de sua torcida ao redor do mundo.

“Estamos muito determinados [a corrigir os erros recentes]. [Em] um clube como o Manchester United, sempre seremos cobrados [por] resultados ruins, mas estamos a uma vitória de dar a volta por cima”, disse Mainoo.

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Retorno agridoce a Stamford Bridge para meio-campista do United

Mainoo admitiu que voltar a jogar após uma longa espera “significa tudo” para ele, mesmo com a frustrante derrota do United fora de casa para o Chelsea pela Premier League no sábado. O talentoso meio-campista havia perdido os quatro jogos anteriores do Manchester United por lesão e precisou acompanhar de fora, sem poder ajudar, a equipe em sua busca por regularidade. Ele finalmente retornou em Stamford Bridge, em um momento pessoal que acabou sendo agridoce.

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Embora aliviado por deixar os problemas físicos para trás, o jogador da seleção inglesa deixou claro que conquistas pessoais pouco importam se o United não somar pontos. “Significa tudo [voltar a jogar]. É difícil ficar afastado e assistir ao time de fora. É bom estar de volta ao campo, independentemente do resultado, mas agora precisamos das vitórias”, observou.

Champions League motiva o Manchester United

Para Mainoo, disputar a principal competição europeia continua sendo um dos pontos altos de sua carreira ainda em início, mas ele rapidamente deixa o sentimento de lado para se concentrar nas exigências da partida. Ele vê o confronto como um momento decisivo na temporada do United, ciente de que o resultado pode determinar o embalo da equipe para o movimentado período de inverno que se aproxima. A atmosfera de Old Trafford em noites europeias costuma fazer a diferença, e os jogadores esperam que a torcida possa ajudá-los a conquistar a vitória.

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“É um sonho estar de volta à Champions League, mas agora estamos concentrados apenas no jogo. Precisamos encará-lo como qualquer outra partida, embora seja uma partida grande e importante para a nossa temporada. Temos que entrar em campo e fazer uma boa atuação”, concluiu.