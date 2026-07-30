KNVB trará na próxima semana novidades sobre o sucessor de Ronald Koeman na seleção holandesa: um nome é citado

A KNVB deve divulgar na próxima semana novidades sobre a sucessão de Ronald Koeman no comando da seleção holandesa. Essa é a expectativa da Voetbal International.

Enquanto isso, já faz exatamente um mês desde que a Holanda foi eliminada na Copa do Mundo pelo Marrocos nos pênaltis. Praticamente logo depois, Koeman anunciou sua saída.

Desde então, o diretor de futebol Nigel de Jong busca um sucessor, mas ainda não conseguiu encontrá-lo. “Com o início da Liga das Nações em setembro, sabemos que há certa urgência”, disse ele logo após a eliminação na Copa do Mundo.

Agora, já ficou claro que o candidato dos sonhos, Arne Slot, não vai assumir. O treinador de 47 anos prefere uma carreira mais longa no futebol de clubes. Ele quer trabalhar em algum lugar da Europa, embora ainda não esteja claro exatamente onde.

“Não se sabe se e quantas vezes Slot e a KNVB conversaram, mas o fato de a busca por um técnico da seleção já durar cinco semanas revela que deve ter havido uma conversa”, informa Martijn Krabbendam, da VI.

Ele espera que a KNVB divulgue novidades na próxima semana e cita apenas um nome. “A federação agora é forçada a partir para outro candidato. Já se sabe há mais tempo que Michael Reiziger está na lista. Ele já trabalha na KNVB como técnico da seleção sub-21 da Holanda. Antes, treinou o Jong Ajax.”

Outros nomes que, no passado recente, foram ligados à seleção holandesa, no momento parecem pouco realistas. Peter Bosz está no meio da preparação com o PSV, enquanto Erik ten Hag, diretor técnico do FC Twente, já deixou claro que ‘não está disponível’.