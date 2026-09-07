Ruben van Bommel não será suspenso por causa de sua entrada dura em Aaron Bouwman durante o clássico da Eredivisie de sábado à noite entre Ajax e PSV (1 a 3). O jornalista Mike Verweij, do De Telegraaf, escreveu no X que o promotor do futebol profissional não abriu uma investigação preliminar.

Aos 80 minutos, a situação saiu do controle com o placar em 1 a 2. Van Bommel chegou atrasado na bola e entrou com força na dividida com Bouwman, que foi de cabeça na bola. Uma colisão duríssima se seguiu, após a qual o jogador do Ajax permaneceu caído no gramado e claramente sentia dores.

O árbitro Sander van der Eijk puniu o jogador do PSV com cartão amarelo, enquanto o VAR Pol van Boekel não interveio. Isso causou grande espanto após a partida no estúdio da ESPN e entre muitos torcedores de futebol.

O chefe da arbitragem, Raymond van Meenen, já havia dito no domingo, entre outros veículos, ao De Telegraaf que Van der Eijk e Van Boekel erraram. Segundo Van Meenen, Van Bommel deveria ter sido expulso com cartão vermelho.

“Aqui se trata de um duelo entre Van Bommel e Bouwman, no qual, na nossa visão, Van Bommel salta sobre o adversário com tanta força e velocidade que a segurança de Bouwman fica em risco. Resumindo, para nós isso deveria ter sido cartão vermelho”, disse o chefe da arbitragem.

Ainda assim, Van Bommel não precisa temer uma suspensão. Como a situação já foi avaliada (de forma errada) pela arbitragem, nenhuma investigação preliminar foi aberta.

Na tarde de domingo, os Amsterdammers informaram por meio do site do clube como está Bouwman. O defensor de 19 anos foi levado ao hospital imediatamente após o fim da partida.

Os exames mostraram que Bouwman sofreu, entre outras lesões, contusões no esterno e no pulmão. O Ajax espera ficar sem ele por um período mais longo. Segundo os Amsterdammers, ele vai desfalcar a equipe nos jogos contra Fortuna Sittard, Willem II e Excelsior. O próprio Bouwman espera voltar a ficar à disposição do recordista de títulos após a pausa para a data Fifa.