A KNVB anunciou nesta quinta-feira que o termo "G-voetbal" deixará de ser usado após mais de quarenta anos. "G-voetbal", termo para jogadores de futebol com deficiência física e/ou intelectual, passará a se chamar "Voetbal+" a partir desta temporada.

Em 1984, SKV Wageningen, ESA, Germania e DCS Zevenaar iniciaram a primeira competição de G-voetbal. A KNVB assumiu a organização e começou naquele mesmo ano, como a primeira federação de futebol do mundo, uma competição estruturada para jogadores com deficiência intelectual.

"Quando essa nova categoria precisou receber um nome, dentro do futebol já existiam as categorias de A até F. A letra disponível seguinte era a G. Foi assim que surgiu o nome G-voetbal", escreveu a KNVB em um comunicado à imprensa.

Em 2005, a KNVB iniciou uma competição júnior de G-voetbal. "Desde então, o futebol mudou muito. O que começou como uma competição para um público-alvo específico se transformou em uma ampla forma de futebol para jogadores que, por diferentes razões, têm necessidade de um ambiente adequado para jogar. Hoje, mais de 5 mil jogadores encontram ali o seu lugar."

Sobre o termo "Voetbal+", a KNVB escreveu: "O novo nome está mais alinhado com o grupo amplo e diverso de jogadores de futebol que atua dentro dessa forma de futebol. Voetbal+ parte daquilo que todos os jogadores têm em comum: o futebol. O sinal de mais representa o que às vezes é necessário a mais para poder participar, como orientação, atenção ou adaptações no ambiente do futebol."

Jan Dirk van der Zee, diretor-executivo do futebol amador da KNVB, tem orgulho do que o "G-voetbal" significou para a sociedade nas últimas décadas. "Ao longo dos últimos quarenta anos, os clubes garantiram que cada vez mais pessoas tivessem a possibilidade de jogar futebol."

"Ao mesmo tempo, o grupo de jogadores se tornou muito mais amplo e diverso. Então também é preciso olhar se o nome que escolhemos um dia ainda combina com o futebol de hoje. Com Voetbal+, acreditamos ter uma denominação que faz isso muito melhor."

"No fim das contas, são todos jogadores de futebol", continuou Van der Zee. "Essa é, para mim, a essência. Um talvez precise de um pouco mais de orientação, para outro uma adaptação na forma de jogo ajuda, e um terceiro precisa sobretudo de um ambiente em que se sinta bem."

"É isso que esse mais representa. Não aquilo que alguém não consegue fazer, mas aquilo que podemos organizar juntos para que alguém possa, sim, jogar futebol", concluiu Van der Zee.

Dentro do Voetbal+, atuam, entre outros, jogadores com deficiência intelectual ou motora e jogadores com autismo, ressaltou a KNVB. "Mas também jogadores com, por exemplo, TDAH, uma condição crônica, deficiência visual ou outra necessidade de apoio encontram ali o seu lugar."

"É justamente esse desenvolvimento que faz com que o nome G-voetbal se conecte cada vez menos com a realidade. Se, no início, o público-alvo era delimitado de forma mais clara, hoje há muito mais diversidade entre os jogadores e naquilo de que eles precisam para poder jogar futebol."

"A escolha por Voetbal+ se encaixa, assim, na ambição mais ampla da KNVB de tornar a oferta do futebol o mais acessível possível. Todo jogador deve ter a possibilidade de fazer parte de um clube de maneira adequada", afirmou a KNVB.