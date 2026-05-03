Kluivert esclarece ao Koora sua posição em relação à Liga Saudita

O holandês Patrick Kluivert, ex-técnico da seleção da Indonésia, revelou sua posição em relação a trabalhar na Liga Profissional Saudita (Roshen), indicando que gostaria de continuar sua trajetória com a seleção indonésia, apesar de não terem se classificado para a Copa do Mundo de 2026.

Kluivert, de 49 anos, assumiu o comando da seleção indonésia em um momento decisivo no ano passado e disputou com ela as eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo.

Apesar de ter chegado à quarta fase (repescagem das eliminatórias asiáticas), a equipe foi derrotada pela Arábia Saudita e pelo Iraque.

“Minhas experiências anteriores como técnico foram fantásticas”, disse Kluivert em entrevista ao Koora. “Acho que Adana fez um ótimo trabalho na escolha dos jogadores e da escalação. Foi uma experiência maravilhosa na Turquia; conseguimos resultados muito bons contra grandes times, e isso é realmente único.”

Ele acrescentou: “A experiência recente na Indonésia foi fantástica do meu ponto de vista. Apesar de não termos nos classificado para a Copa do Mundo, eu esperava treinar a seleção indonésia por um período muito mais longo para implementar uma estratégia muito forte para a equipe”.

Sobre sua posição em relação a trabalhar na região árabe, especificamente na Liga Roshen, ele disse: “A Liga Saudita é, sem dúvida, uma oportunidade importante e interessante para qualquer treinador. Muitos grandes jogadores vão para lá. Se eu tiver a chance de treinar na Arábia Saudita, estou sempre aberto a ouvir propostas.”

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Sobre sua opinião a respeito de seus filhos tentarem a sorte como profissionais na Arábia Saudita, ele comentou: “Shane ainda é jovem, tem 18 anos, então é um pouco cedo para ele. Já para o Justin e o Ruben, talvez essa seja uma opção no futuro próximo. Se houver uma oportunidade para eles irem para a Liga Saudita, será uma chance incrível, claro. Por que não? Como você vê, muitos jogadores estão indo para a Liga Saudita.”

Kluivert tem quatro filhos: Shane (joga na equipe juvenil do Barcelona), Justin (Bournemouth), Robin (Olympique de Marselha) e Quincy (sem clube no momento).

O ex-jogador holandês já comandou as seleções de Curaçao (de março de 2015 a junho de 2016) e da Indonésia (de janeiro a outubro de 2025), e atuou como assistente técnico nas seleções da Holanda (de agosto de 2012 a julho de 2014) e de Camarões (de agosto de 2018 a julho de 2019), além de ter treinado o Adana Spor turco (de julho a dezembro de 2023).

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