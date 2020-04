Klopp viajou ao Brasil para ver Rodrygo de perto e tentou contratá-lo aos 16, diz agente

O atacante do Real Madrid está impressionando em LaLiga mas poderia tranquilamente estar brilhando com o Liverpool na Premier League

O agiu rápido quando Rodrygo começou a se destacar pelo e logo garantiu a compra do atacante. Mas o destino do osasquense poderia ter sido completamente diferente. O mostrou interesse no jogador quando ele tinha somente 16 anos, e Jurgen Klopp chegou a viajar para o para vê-lo pessoalmente.

Quem garante isso é o próprio agente do jogador, Nick Arcuri. "Antes do Rodrygo assinar seu primeiro contrato profissional com o Santos, um diretor do Liverpool me ligou e disse que o Klopp já conhecia o jogador, já tinha visto seus lances e já tinha o visto pessoalmente", disse em uma live no YouTube.

Segundo Arcuri, foi o próprio alemão quem achou Rodrygo, que recentemente foi premiado como o vencedor do NxGn 2020. O prêmio elege o melhor jogador sub-20 do mundo e já coroou jogadores como Jadon Sancho e Gianluigi Donnarumma.

"Klopp pesquisou no YouTube 'talentos do Brasil' e encontrou Rodrygo, ainda muito jovem. Ele veio para o Brasil e gostou muito [de Rodrygo]", afirmou. O agente do jogador ainda disse que o Liverpool foi o primeiro clube que fez uma abordagem oficial pelo então atacante do Santos.

"Eles me contataram, um diretor do Liverpool queria que Rodrygo fosse sua primeira contratação. Eu fui para , e nos reunimos em Londres, o Liverpool tem um escritório em Londres. Eu voltei e trouxe a proposta para o Modesto [ Junior], então presidente do Santos".

Arcuri afirmou que Modesto não aceitou a proposta e foi então que o Santos fez o primeiro contrato profissional do jogador, ainda aos 16 anos. Porém, um ano depois, o atacante foi vendido ao Real Madrid por 45 milhões de euros (R$ 257 milhões).

Rodrygo iniciou sua trajetória no Real Madrid nesta temporada, pois só poderia se transferir para o clube espanhol quando completasse 18 anos. Logo em sua estreia, demorou apenas dois minutos para fazer seu primeiro gol oficial pelo clube. Em 21 partidas, já são nove gols pelo time do Santiago Bernabéu.