Klopp vê azar em tropeço do City e fala sobre bom momento de Salah

Treinador alemão analisou o momento do egípcio que voltou a velha forma com seis gols nos últimos sete jogos

O técnico Jurgen Klopp acredita que o início de ano complicado de Mohamed Salah aconteceu por conta da lesão sofrida pelo atacante na final da Champions League. A incrível temporada de 44 gols com a camisa dos Reds acabou em meio, depois de um encontrão com Sergios Ramos na final do torneio.

No entanto, nas últimas semanas, Salah voltou a mostrar o futebol da temporada passada, anotando seis gols nos seus últomos sete jogos pelo Liverpool. Agora, o jogador soma 11 tentos na Premier League com apenas Abuameyang, do Arsenal.

Klopp explicou os motivos que levaram Salah a começar a temporada na "marcha lenta".

"Ele teve que se adaptar um pouco a uma nova posição. Não é uma posição muito diferente, mas é diferente", disse o treinador alemão.

"Precisamos do seu elo de ligação, ele está ainda mais com o desejo e a velocidade. Ele é impressionante e uma parte muito importante das nossas situações de finalização. É claro que ele é jovem o suficiente para envolver muito mais coisas no seu estilo de jogo. Não é apenas a velocidade, é um monte de coisas, entre elas as linhas e manter a bola", completou.



Klopp, que está perseguindo o Manchester City pelo título da Premier League, também comentou sobre o tropeço do time de Guardiola.

"Você viu os dois jogos contra Chelsea e o Palace? Não parecia que eles sentiram muita pressão. Eles foram excelentes nesses jogos, mas contra o Chelsea, se você não terminar as suas ações, poderá perder. E o Crystal Palace fez um excelente trabalho, obviamente pode tornar a vida desconfortável para eles. Mas é apenas futebol, é difícil ganhar jogos, às vezes da certo e às vezes não. Tudo o que eu vejo é que eles foram um pouco azarados".