Jürgen Klopp, treinador da seleção da Alemanha, descreveu a vitória sobre a Sérvia por 2 a 0, na noite desta quinta-feira, no estádio Allianz Arena, em Munique, pela Liga das Nações da Europa, como uma "noite perfeita", depois que os anfitriões apresentaram uma atuação sólida e decidiram a partida com dois gols, sendo o segundo deles de Florian Wirtz.

Klopp falou sobre Wirtz e o desempenho do meio-campo durante a coletiva de imprensa após a partida: "A maneira como queremos jogar combina com Florian Wirtz. Acho que todo mundo no Liverpool está muito feliz hoje. O jogador se diverte ao máximo com o futebol, e trabalhou duro e com muita intensidade".

Leia também

Semana de despedida: Cristiano Ronaldo sai pela porta dos fundos e Messi no tapete vermelho

Erupção de um vulcão que incendiou os grandes: como a Espanha dominou o futebol mundial em um quarto de século?

Sobre Aleksandar Pavlovic, meio-campista do Bayern de Munique, Klopp declarou: "Que partida fez Pavlovic. Ele estava em todos os lugares!".

Sobre o que lhe agradou na atuação da seleção alemã, o treinador disse: "Tudo. A fase inicial, a parte do meio e o fim. Nosso posicionamento dentro da área foi impressionante. Ter a coragem de fazer isso significa que podemos nos dar todo tipo de liberdade e risco quando recuperamos a bola juntos".

E acrescentou: "Todos estavam presentes nos momentos de pressão que exercemos. A linha defensiva defendeu de forma brilhante e de maneira ofensiva. Fomos muito especiais sem a bola, e com a bola jogamos um futebol maravilhoso".

Klopp prosseguiu: "Esse deve ser o nosso nível básico. Se formos sempre capazes de repetir isso, é isso que veremos. Esta partida vai entrar para o meu arquivo. É o próximo passo em nossa evolução. Afinal, estamos aprendendo. Aprendemos sob pressão".



