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Germany v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD3Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Klopp: Todos estão felizes no Liverpool hoje, e o jogador do Bayern de Munique é incrível

Alemanha x Sérvia
Alemanha
Sérvia
Liga das Nações A
Augsburg x Bayern de Munique
Augsburg
Bayern de Munique
Bundesliga
Viking x Bayern de Munique
Viking
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Liverpool x Manchester City
Liverpool
Manchester City
Premier League
LASK x Liverpool
LASK
J. Klopp
A. Pavlovic
F. Wirtz
Alemanha
Sérvia
Noruega
England
Áustria

O veterano treinador elogiou fortemente a atuação de seus jogadores

Jürgen Klopp, treinador da seleção da Alemanha, descreveu a vitória sobre a Sérvia por 2 a 0, na noite desta quinta-feira, no estádio Allianz Arena, em Munique, pela Liga das Nações da Europa, como uma "noite perfeita", depois que os anfitriões apresentaram uma atuação sólida e decidiram a partida com dois gols, sendo o segundo deles de Florian Wirtz.

Klopp falou sobre Wirtz e o desempenho do meio-campo durante a coletiva de imprensa após a partida: "A maneira como queremos jogar combina com Florian Wirtz. Acho que todo mundo no Liverpool está muito feliz hoje. O jogador se diverte ao máximo com o futebol, e trabalhou duro e com muita intensidade".

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Sobre Aleksandar Pavlovic, meio-campista do Bayern de Munique, Klopp declarou: "Que partida fez Pavlovic. Ele estava em todos os lugares!".

Sobre o que lhe agradou na atuação da seleção alemã, o treinador disse: "Tudo. A fase inicial, a parte do meio e o fim. Nosso posicionamento dentro da área foi impressionante. Ter a coragem de fazer isso significa que podemos nos dar todo tipo de liberdade e risco quando recuperamos a bola juntos".

E acrescentou: "Todos estavam presentes nos momentos de pressão que exercemos. A linha defensiva defendeu de forma brilhante e de maneira ofensiva. Fomos muito especiais sem a bola, e com a bola jogamos um futebol maravilhoso".

Klopp prosseguiu: "Esse deve ser o nosso nível básico. Se formos sempre capazes de repetir isso, é isso que veremos. Esta partida vai entrar para o meu arquivo. É o próximo passo em nossa evolução. Afinal, estamos aprendendo. Aprendemos sob pressão".


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