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Ao que tudo indica, Jürgen Klopp, treinador da seleção da Alemanha, já definiu em seus planos o perfil da hierarquia dos atacantes, mas a escolha entre os nomes disponíveis traz surpresas marcantes, sobretudo porque a liderança na artilharia da Bundesliga não garantiu ao seu dono a vantagem na disputa por uma vaga de titular com a Alemanha.

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Segundo relato do jornal "Sport Bild", Kai Havertz lidera a lista dos atacantes preferidos de Klopp, mantendo sua posição como a primeira opção sem concorrência digna de nota. O jogador de 27 anos já desempenhava o mesmo papel durante o período do ex-técnico Julian Nagelsmann, e segue contando com a confiança da nova comissão técnica.

Klopp valoriza em Havertz sua compreensão tática, além de sua inteligência para lidar com o desenrolar do jogo, bem como sua experiência nos mais altos níveis europeu e internacional. O atacante do Arsenal também superou a lesão muscular que sofreu durante a primeira aparição do técnico alemão em Amsterdã, e está pronto para voltar a jogar.

Já a surpresa fica por conta de Younes Ben Taleb ocupar a segunda posição, à frente de Niclas Füllkrug, apesar de o atacante do Werder Bremen liderar a lista dos artilheiros do Campeonato Alemão. Klopp já havia convocado o jogador do Eintracht Frankfurt, de 23 anos, para as duas convocações anteriores, depois de ele ter chamado a atenção com suas atuações pelo clube.

Apesar de Ben Taleb não ter apresentado atuações de destaque em suas primeiras participações com a camisa da seleção, ele vem alcançando números expressivos com o Frankfurt, depois de marcar 8 gols e dar duas assistências em 11 partidas oficiais. É um dos nomes mais em ascensão do Campeonato Alemão nesta temporada, o que lhe deu vantagem na classificação de Klopp, de acordo com o relato.

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Füllkrug ficou em terceiro lugar, apesar de seus números goleadores superiores; o atacante do Werder Bremen marcou 9 gols na Bundesliga e acrescentou outros 3 gols na Copa da Alemanha, tornando-se o atacante alemão com mais gols na atual temporada. O jogador de 33 anos ficou de fora da primeira lista de Klopp, mas retornou para a preparação dos confrontos contra Sérvia e Holanda pela Liga das Nações da Europa.

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Klopp define o critério principal para sua escolha

Klopp afirmou que o desempenho é o critério principal para a escolha, e não a idade do jogador, embora a natureza do papel que aguarda Füllkrug nos dois próximos jogos ainda não esteja clara. Sua colocação atrás de Havertz e Ben Taleb significa que a liderança na corrida pela artilharia não foi suficiente para colocá-lo à frente das opções do técnico. Na quarta posição, Klopp colocou Jonathan Burkardt, mas deixou o atacante do Eintracht Frankfurt de fora da lista atual. Apesar de ter marcado dois gols no empate em 2 a 2 diante do Paderborn, sua queda de produção goleadora nos quatro jogos anteriores pelo campeonato, nos quais não conseguiu marcar, talvez tenha contribuído para seu afastamento da convocação.

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Nick Woltemade ficou em quinto, depois de passar por um ano difícil marcado por seu empréstimo à Juventus, antes de marcar seu primeiro gol no Campeonato Italiano recentemente. Klopp valoriza suas qualidades técnicas e suas habilidades com a bola, mas considera que o jogador de 24 anos precisa aumentar sua letalidade diante do gol, e ficou de fora da lista pela primeira vez desde sua estreia internacional em junho de 2025.

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Já Deniz Undav, capitão do Stuttgart, ficou em sexto, após uma queda de rendimento em comparação com a temporada passada; marcou apenas dois gols em 15 jogos, contra 25 gols e 14 assistências na temporada anterior. Klopp havia lhe informado pessoalmente em setembro que seu corte não era definitivo, mas que ele precisa recuperar a plena forma física.

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