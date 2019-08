Klopp sobre vitória do Liverpool: "quebramos o Arsenal fisicamente"

Reds de Merseyside são a única equipe ainda com 100% de aproveitamento no Premier League e lidera o certame

O é a única equipe com 100% de aproveitamento na Premier League. Com três vitórias em três jogos, o time de Jürgen Klopp é o líder isolado do certame e aponta para o que pode ser mais uma grande temporada com o objetivo claro de desafiar a hegemonia recente do de Pep Guardiola. No último sábado (24) os Reds venceram o Arsenal por 3 a 1 e se mantiveram na ponta da tabela. Klopp falou sobre a estratégia usada para enfrentar a equipe de Unai Emery.

"A intenção era simplesmente sermos nós mesmos - só sermos nós mesmos. Nossa identidade é a intensidade, e a intensidade que colocamos no jogo foi realmente incrível. Um oponente da qualidade do você precisa quebrar de alguma forma. Quebrá-los fisicamente, sim. E nós fizemos isso. No intervalo eu perguntei para os garotos: 'Como vocês acham que eles estão se sentindo?'. Foi um primeiro tempo tão intenso que não havia tempo para respirar", falou Klopp, que foi responsável pela manutenção do incômodo tabu dos Gunners de não vencer times do 'Big Six' fora de casa.

Apesar do ótimo começo registrado pelo time vermelho, o fato que pesa na avaliação da equipe é que ela tomou gols nas três partidas disputadas, sendo duas delas em casa. Um pouco disso pode ser explicado pela ausência de Alisson, que está machucado. Enquanto isso, Adrián tem defendido a meta dos Reds.

O Arsenal, por sua vez, foi um dos times da Premier League que mais investiu em contratações na última janela de transferências. Com a chegada de jogadores importantes como Nicolas Pépé e Dani Ceballos, Klopp revelou que não tinha ideia de como os Gunners se alinhariam taticamente para a partida e teve que mostrar confiança unicamente no seu estilo de jogo.

"Eu não tinha a menor ideia sobre a questão tática deles para ser sincero. Eu vi a escalação e pensei que poderiam jogar em forma de um diamante, mas eu não sabia que eles usariam Pépé em uma posição diferente no seu primeiro jogo. Nós podemos melhorar, mas 80% do nosso jogo eu já estou completamente feliz", disse o técnico dos Reds.

Na próxima rodada da Premier League o Liverpool visita o em Turf Moor, às 13h30 (de Brasília) no sábado (31).