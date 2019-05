Klopp sobre milagre contra o Barcelona: "éramos como lobos sem comer por 8 semanas"

Treinador comenta fator motivacional decisivo na classificação para a final sobre o Barcelona

Em entrevista ao portal Sport1, Jürgen Klopp revela o fator que decidiu o confronto da a favor do contra o . Para ele, a "fome de lobos" fez a equipe entrar em campo determinada a derrubar a vantagem de 3 a 0 dos Blaugranas.

"Parecia que tínhamos lobos em campo que estavam sem comer por 8 semanas. Eles realmente foram para cima determinados. Os jogadores foram para cima com objetividade e foco. Agora precisamos aproveitar isso, essa fome de vencer que tivemos antes", descreveu Klopp.

O alemão ainda confirmou que a crença na reversão do placar construído pelos catalães foi o diferencial para a conquista da vaga na final.

"Tudo o que eu poderia dizer antes do jogo não significaria nada se os jogadores não acreditassem que era possível. Fizemos alguns ajustes táticos mas, isso só foi possível pelo esforço deles. Combinamos como seria tudo, quem marcaria quem e como aproveitaríamos as chances de gol, mas isso foi mínimo perto do que eles fizeram em campo", acrescentou o treinador.

Klopp chega em sua segunda final de Champions League como treinador. Na primeira oportunidade, em 2013, o alemão foi vice-campeão após perder o jogo por 2 a 1 contra o de Munique.