Klopp sobre compra do Newcastle: "Ninguém sabe se o Fair Play financeiro ainda existe"

O treinador admitiu sua preocupação sobre os direitos humanos em relação a venda do Newcastle para o Fundo de Investimentos Públicos da Arábia Saudita

A venda do Newcastle para o Fundo de Investimentos Públicos da Arábia Saudita ainda tem movimentado o futebol europeu. Dessa vez, em entrevista coletiva, o técnico Jurgen Klopp comentou sobre o novo projeto do time, principalmente sobre o Fair Play no futebol.

Isto porque, o time tradicional inglês foi comprado pelo Fundo de Investimento saudita por cerca 2,2 bilhões de reais, que pertence à família real do país. No entanto, os 19 clubes da Premier League estão pressionando a liga local pela forma que se deu a compra do clube.

Na entrevista coletiva pré-jogo contra o Watford, o treinador aproveitou para alfinetar o presidente da Premier League, Richard Masters, que ainda não comentou sobre a venda: "Na verdade, estava esperando por algumas declarações oficiais sobre isso. Como de Richard Masters ou de outra pessoa."

"Todos nós sabemos que existem, obviamente, algumas preocupações sobre questões de direitos humanos. Isso é claro. Todos nós pensamos o mesmo."

O treinador ainda comentou sobre o Fair Play no futebol: "Fair Play Financeiro hoje em dia, ninguém sabe exatamente se ainda existe ou não. É assim que é. Os fãs de Newcastle vão adorar, mas pelo resto de nós, significa apenas que há uma nova superpotência em Newcastle."

(Foto: Getty Images)

"Nós não podemos evitar isso. O dinheiro não pode comprar tudo, mas com o tempo eles terão dinheiro suficiente para tomar algumas decisões erradas e, em seguida, tomar as decisões certas, e então eles estarão onde querem estar no longo prazo."

Seguindo a regra, o Newcastle poderá gastar até R$ 1,5 bilhões de reais na próxima janela sem ferir o Fair Play. Ou seja, o clube pode investir em contratações de peso para reforçar o elenco no decorrer da temporada.

Embora seja uma mudança importante para o Newcastle, muitas pessoas questionam a pessoa por trás do investimento, o príncipe Mohamed bin Salman, que já foi acusado por suprimir direitos civis e até assassinar jornalistas opositores.

No entanto, grupos de direitos humanos alegam que a ideia do príncipe é realizar o chamado "sportwashing", ou seja, usar o esporte como uma forma de esconder ações que o governo da Arábia Saudita não quer que fiquem conhecidas pelo mundo.

De todo modo, os clubes ingleses devem se reunir para discutir o caso. Agora, o Liverpool enfrenta o Watford neste sábado (16), às 8h30 (de Brasília), em Anfield, pela 7ª rodada da Premier League.