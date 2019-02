Klopp se diz apaixonado pelo Liverpool e crava: "Somos competidores de novo"

Técnico ainda descartou favoritismo contra o Bayern de Munique na Champions League

Jurgen Klopp conversou com a imprensa à véspera de receber o Bayern de Munique, em Anfield, no jogo de ida das oitavas de final da Champions League, e não escondeu a sua paixão pelo Liverpool, demonstrando muita confiança em sua atual equipe.

“Por todas as coisas que fizemos juntos até agora, somos um concorrente real de novo. Isso não é suficiente, mas é um passo muito importante. Numa liga muito competitiva e numa Champions League muito competitiva, ser qualificado pelo segundo ano consecutivo - e esperemos que pelo terceiro ano consecutivo - é incomum porque não aconteceu muitas vezes no passado. Estar numa situação em que as pessoas pensam que podemos vencer o Bayern é uma grande coisa, mas temos que provar isso. A história está boa, mas não terminou", destacou.

“Para ser campeão, você precisa ter o desejo de um novato, combinado com a qualidade de um candidato real. No começo da temporada, depois de ganhar seis títulos, talvez eles não tivessem isso, mas agora o Bayern voltou e da minha perspectiva, o que os torna ainda mais perigosos do que eram antes.", completou.

Liverpool e Bayern entram em campo nesta terça-feira (19), às 17h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League.