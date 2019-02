Klopp se derrete por Solskjaer: "Não tenho dúvida que será o técnico do United"

Técnico interino vem impressionando com o crescimento da equipe após a demissão de Mourinho

Na véspera de encarar o Manchester United, o técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, conversou com a imprensa e reivindicou a permanência de Ole Gunnar Solskjaer, que atualmente comanda os Red Devils interinamente após a demissão de José Mourinho. Até o momento, o treinador soma 11 vitórias em 13 jogos disputados.

"Não há dúvida de que ele será o treinador no próximo ano. Deve ser um dos melhores recordes de todos os tempos, não deve? Estou muito feliz por ele. Não é a melhor notícia para nós,

"O United está realmente de volta aos trilhos. Bom para eles. Solskjaer tem a qualidade e a sorte no momento certo. Agora ele está no comando e não há dúvida de que ele será o técnico no próximo ano também. Isso está claro. Ele merece 100%.", completou.

Dividindo a liderança com o Man. City, mas com um jogo a menos na Premier League, o Liverpool visita o United neste domingo (24), às 11h05 (de Brasília), pela 27ª rodada.