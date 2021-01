Klopp se derrete por Alisson após clássico com United: "Que goleiro!"

Arqueiro dos Reds tem atuação decisiva para segurar o empate diante do Manchester United e manter o Liverpool perto dos líderes da Premier League

Sem vencer há quatro rodadas na Premier League, o perdeu a liderança do Campeonato Inglês e foi ultrapassado por seus rivais na tabela de classificação - o que se junta aos constantes problemas por lesão que o time vem enfrentando nesta temporada. Mas se o momento não é dos melhores, o mesmo não pode ser dito sobre Alisson, que teve mais uma incrível atuação contra o Manchester United, para alegria de Jurgen Klopp.

No último domingo (17), o Liverpool enfrentou o United em um duelo pela liderança da Premier League. Com o setor defensivo bastante desfalcado, Jurgen Klopp escalou a defesa de sua equipe com Fabinho e Henderson, dois volantes de origem. Mas se os Reds não puderam contar com nenhum zagueiro para a partida, puderam contar com um dos melhores goleiros do mundo.

Alisson também perdeu algumas partidas por conta de problemas no quadril e no ombro, mas mostrou contra o que está em plena forma. O brasileiro teve atuação gigante para manter o placar em 0 a 0, principalmente no final da partida, quando parou Bruno Fernandes e Pogba em dois lances praticamente à queima roupa.

Após o empate sem gols, que manteve a vantagem de três pontos do United sobre o Liverpool, Jurgen Klopp falou sobre a atuação de seu camisa 1.

Foto: Getty Images

“Eles tiveram duas chances realmente grandes em que precisávamos de Ali. Meu Deus, que goleiro ele é. Não há muito o que fazer, mas de repente 'bam' 'bam', duas vezes, ele é realmente ótimo”, disse o treinador ao site oficial do Liverpool, lembrando das duas grandes defesas de Alisson nos chutes de Pogba e Bruno Fernandes.

Mas além dos desfalques de Virgil van Dijk, Joe Gomez e Matip na defesa, o atual campeão inglês também passa por um jejum no ataque, sem marcar há três jogos na Premier League.

“Não é a primeira vez e não será a última. Se você não aproveita suas chances, o jogo não ficará mais fácil. Tivemos uma grande oportunidade com o Bobby [Firmino], não sei bem como isso aconteceu, como a bola não entrou. Essa é a situação no momento. Temos que continuar trabalhando e acreditando”, acrescentou o alemão.

Com 34 pontos, os Reds ocupam apenas a quarta colocação no Inglês, com , e United nas primeiras posições. Com um jogo a menos do que os demais, a equipe de Pep Guardiola pode assumir a liderança isolada da competição, caso confirme os três pontos no duelo atrasado.