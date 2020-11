Klopp se derrete: "Firmino toca 12 instrumentos na orquestra do Liverpool"

Criticado pela falta de gols, camisa 9 dos Reds voltou a balançar as redes contra o Leicester, no último domingo

Futebol e música andam lado a lado. Seja pelos cânticos das torcidas nos estádios, pelas influências de jogadores em letras de canções ou até mesmo pelas comparações entre esses dois "mundos". Como na música, o futebol tem seus maestros, times buscam o ritmo ideal e por aí vai. E Jürgen Klopp utilizou uma destas metáforas para exaltar Roberto Firmino.

O gol do brasileiro contra o , no último domingo, foi apenas o seu segundo na temporada 2020-21, em 13 jogos. Criticado pela falta de gols, o atacante tem o apoio fundamental de seu treinador para continuar como protagonista. O alemão nunca escondeu a admiração que tem por seu camisa 9 e a importância do jogador para os Reds.

"Fazer gols sempre foi importante para Bobby [Firmino]. Mas Bobby é um jogador completo", exaltou Klopp na coletiva antes do confronto contra a Atalanta, nesta quinta-feira, 25, pela Liga dos Campeões.

Destacando a importância de Firmino para o time, o alemão comparou: "Um time é como uma orquestra, você tem diferentes instrumentos para diferentes pessoas. Alguns destes intrumentos se destacam mais que os outros, mas todos são importantes para o ritmo".

"Firmino toca 12 instrumentos na nossa orquestra! Ele é fundamental para o nosso ritmo. Também podemos jogar bem sem ele, mas eu certamente quero ele em campo e se você olhar para os números, eu amo ter ele em campo. Realmente impressiona", concluiu o alemão, que em outras oportunidades já defendeu e exaltou trabalho do brasileiro.

Klopp não escondeu a alegria ao ver Firmino voltar a balançar as redes adversárias com o tento que fechou a vitória por 3 a 0 contra os Foxes e corou uma boa atuação coletiva e individual do brasileiro. O treinador disse ainda que os recentes questionamentos sobre a forma do brasileiro mexeram com os companheiros do elenco, que celebraram o gol com uma felicidade extra.

"Não me preocupo com nada sobre o Bobby, e sei que de tempos em tempos ele vai fazer gols. Este gol foi muito importante e o que eu mais gostei foi ver a reação dos meninos. Você via a comemoração. Nós sempre comemoramos nossos gols mas esse foi muito especial", completou.