Klopp revela o segredo da convocação de Younes Bentalb e explica o motivo de sua decisão surpreendente sobre a lista da Alemanha

Jürgen Klopp, técnico da Alemanha, defendeu sua decisão surpreendente de anunciar duas listas separadas para a equipe que disputará quatro partidas durante a próxima data Fifa, explicando a convocação de Younes Ebnoutalib, atacante do Eintracht Frankfurt.

Depois de defender o Marrocos nas categorias de base e de ser repetidamente associado à seleção marroquina durante muitos anos, Younes Ebnoutalib pode finalmente disputar sua primeira partida com a seleção alemã.

Jürgen Klopp convocou o atacante do Eintracht Frankfurt, sobre quem não escondeu sua grande admiração pelo jogador de 23 anos.

Após um início de temporada brilhante, com três gols em três partidas do Campeonato Alemão, Ebnoutalib chamou rapidamente a atenção do novo técnico da seleção alemã.

O segredo da convocação de Younes Ebnoutalib

Durante uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira,Klopp elogiou de forma especial a atuação de Ebnoutalib, dizendo: "Assisti à sua primeira partida com o Frankfurt e pensei comigo mesmo: que jogador! De onde o tiraram? Não houve nenhuma discussão na comissão técnica, concordamos todos imediatamente: sim, precisamos convocá-lo".

E acrescentou: "Sua inteligência, especialmente no que diz respeito ao jogo no último terço ofensivo, sem cair na armadilha do impedimento, é excepcional e maravilhosa. Ele é um grande talento".

Foi convocada uma lista específica para os confrontos contra a Holanda (24 de setembro) e a Grécia (27 de setembro), enquanto uma segunda lista participará das partidas contra a Sérvia (1º de outubro) e a Grécia (4 de outubro), sendo o goleiro Finn Dahmen (Augsburg) o único jogador presente em ambas as listas.

Por que Klopp anunciou duas listas para a Alemanha?

Klopp advertiu: "Não formamos uma equipe principal nem uma equipe reserva. Queremos vencer todas as quatro partidas".

Ele indicou que a ideia consiste em observar o maior número possível de jogadores durante a próxima concentração.

E acrescentou: "Abri a porta de par em par e disse: todos os que desejam participar têm uma chance".

O técnico já havia dado a entender isso durante sua primeira coletiva de imprensa em julho, ao afirmar que possuía uma "lista com mais de 60 jogadores".

Ter Stegen número um e Kimmich, o novo capitão

Ainda há decisões a serem tomadas em alguns casos específicos, sendo que Ter Stegen (34 anos) será o goleiro titular, após sua ausência dos gramados por 15 meses.

Mas Ter Stegen precisará ficar atento em relação a Finn Dahmen, o único jogador convocado em ambas as listas, e que parece ser uma opção preferida de Klopp, que disse: "Ele é um goleiro muito talentoso, e eu gostaria de vê-lo jogar por mais tempo".

O novo técnico da seleção alemã pretende contar com jogadores experientes, como Joshua Kimmich, que usará a braçadeira de capitão e será considerado um meio-campista.

Klopp explicou: "Nunca discutimos a possibilidade de ele jogar como lateral-direito. Ele é um jogador experiente e precisa ser um exemplo. Mas precisamos nos adaptar a um novo estilo de jogo. Temos questões táticas a resolver. Estou convencido de que ele mostrará todo o seu potencial".

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Os novos jogadores na lista da Alemanha

Há 11 novos jogadores convocados e 16 jogadores que nunca haviam jogado pela seleção principal. Essa renovação é importante e traz uma nova vitalidade à equipe.

Klopp disse: "Quando convoquei Bambasé Conté, ele riu por dois minutos. Também surpreendi Mika Baur, Felix Kaidel e Hennes Berns".

Também foram convocados quatro jogadores do Freiburg: Philipp Treu, Yannik Engelhardt, Max Rosenfelder e Derry Scherhant.

Jürgen explicou: "O Freiburg vem fazendo uma atuação de destaque há algum tempo. Cada equipe é formada por diferentes personalidades, e todos contribuem. Você não pode comprar a mentalidade forte, mas pode desenvolvê-la. Os jogadores do Freiburg possuem essa mentalidade".

Por fim, enquanto vários jogadores foram escolhidos, outros ficaram decepcionados, incluindo alguns jogadores que têm um histórico com a seleção alemã.

A exclusão de Deniz Undav, o reserva de destaque na Copa do Mundo, pode ser surpreendente, e sobre isso Klopp disse: "Falei com ele. Ele ainda não recuperou seu nível nesta temporada. Eu queria escolher quatro atacantes e, no momento, escolhi os outros".

E concluiu: "Leroy Sané ainda não recuperou seu nível nesta temporada. Vou falar com ele, mas ainda não o fiz. Também não falei com Leon Goretzka, mas ele está lesionado. Fiz mais de 50 ou 60 ligações telefônicas".