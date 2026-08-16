Chegou ao fim na sexta-feira uma das maiores histórias de transferências recentes no futebol alemão, com o fracasso do negócio de transferência do ponta do Colônia, Said El Mala, para o Borussia Dortmund.

Em meio aos relatos que ligavam o jogador ao Borussia Dortmund, alegou-se que o novo técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, teria recomendado ao jogador de 19 anos a transferência para o Signal Iduna Park.

No entanto, o ex-treinador do Dortmund, de 59 anos, negou veementemente que estivesse tentando pressionar El Mala a se transferir para o clube no qual o técnico alemão passou sete anos como comandante.

Klopp afirmou: "Incomodou-me um pouco que as pessoas achem que eu seja tão bobo a ponto de, no meu primeiro trabalho oficial, ligar para um jogador e dizer a ele: o Borussia Dortmund seria adequado para você".

É claro que eu não fiz isso. Esse não é o meu trabalho".

O canal do jornal Kicker no YouTube reproduziu as declarações de Klopp aos canais oficiais da Federação Alemã de Futebol, nas quais ele disse: "Se eu trabalhar com um jogador por um período mais longo no futuro, e ele vier até mim pedir um conselho, eu darei alguns conselhos a ele. Mas isso não seria influenciado pelo fato de eu ter trabalhado ou não no clube anteriormente".

E prosseguiu: "A questão é sempre sobre o jogador. Said El Mala é certamente um bom rapaz, mas é claro que não conversamos sobre isso".

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